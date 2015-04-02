Требуется создать сайт с частичным наполнением на движке joomla (ZOO) и разместить его на сервере. Сделать 4 вкладки - о компании; продукция; лента новостей; контакты. Тематика сайта- мебельная фурнитура. Срок исполнения желателен ...
Создать сайт с поисковой оптимизацией
Нужно сделать сайт вот такой http://seo-marketing.center/ чтоб был с анимацией. Оптимизировать под поисковые системы. Пишите сразу цены и сроки.
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