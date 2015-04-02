Интернет-магазин на джумле 3

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок151 просмотр

Нужно создать ИМ на джумле 3.

Макет и тз приложил

1) Главная (домашняя) страница;

а. Блок товаров с возможностью их покупки (Новинки, Хит продаж)

б. Рекламные материалы (банер)

в. Краткая информация о магазине

г. модули или ссылки на гарантию, доставку, и возврат товара. (пример http://car-radar.ru/ )

2) Каталог товаров;

а. Видеорегистраторы

i. carcam

ii. neoline

iii. …

б. Навигаторы

i. carcam

ii. neoline

iii. …

в. Антирадары

i. carcam

ii. neoline

iii. …

г. Экшн-камеры

i.gopro

ii. neoline

iii. …

д. Аксессуары

3) Доставка

4) Оплата;

5) Контакты

а. Яндекс карта

б. Обратная связь

6) Отзывы

7) Акции и распродажи

8) Возврат товара

9) Наши гарантии

+ прикрутить оплату ЯД, киви, ВМ, банковские карты и т.д.

Joomla
10 лет назад
2klient
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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