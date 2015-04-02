Требуется создать сайт с частичным наполнением на движке joomla (ZOO) и разместить его на сервере. Сделать 4 вкладки - о компании; продукция; лента новостей; контакты. Тематика сайта- мебельная фурнитура. Срок исполнения желателен ...
Интернет-магазин на джумле 3
Нужно создать ИМ на джумле 3.
Макет и тз приложил
1) Главная (домашняя) страница;
а. Блок товаров с возможностью их покупки (Новинки, Хит продаж)
б. Рекламные материалы (банер)
в. Краткая информация о магазине
г. модули или ссылки на гарантию, доставку, и возврат товара. (пример http://car-radar.ru/ )
2) Каталог товаров;
а. Видеорегистраторы
i. carcam
ii. neoline
iii. …
б. Навигаторы
i. carcam
ii. neoline
iii. …
в. Антирадары
i. carcam
ii. neoline
iii. …
г. Экшн-камеры
i.gopro
ii. neoline
iii. …
д. Аксессуары
3) Доставка
4) Оплата;
5) Контакты
а. Яндекс карта
б. Обратная связь
6) Отзывы
7) Акции и распродажи
8) Возврат товара
9) Наши гарантии
+ прикрутить оплату ЯД, киви, ВМ, банковские карты и т.д.
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