Необходимо создать аналог сайта

Есть www.artfinder.com - необходимо создать его русскоязычную копию. Со своим дизайном. Под ключ - дизайн, верстка, программирование. Функционал полностью клонируется. ТЗ есть.

Нужна команда, имеющая в портфолио подобные проекты и способная выполнить это все в адекватные сроки, а не тянуть проект полгода или год.

Необходима работа по договору с оплатой по безналу.

Т.к. образец полностью виден и доступен, то просьба в предложениях писать ориентировочную стоимость и сроки.