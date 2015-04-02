Необходимо создать аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок160 просмотров

Есть www.artfinder.com - необходимо создать его русскоязычную копию. Со своим дизайном. Под ключ - дизайн, верстка, программирование. Функционал полностью клонируется. ТЗ есть.

Нужна команда, имеющая в портфолио подобные проекты и способная выполнить это все в адекватные сроки, а не тянуть проект полгода или год.

Необходима работа по договору с оплатой по безналу.

Т.к. образец полностью виден и доступен, то просьба в предложениях писать ориентировочную стоимость и сроки.

10 лет назад
yamayki
Михаил 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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