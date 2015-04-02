Создать сайт на на joomla 3.5. Верстку шаблона предоставлю, нужно выполнить темизацию и настроить некоторые компоненты, модули, плагины.
Необходимо создать аналог сайта
Есть www.artfinder.com - необходимо создать его русскоязычную копию. Со своим дизайном. Под ключ - дизайн, верстка, программирование. Функционал полностью клонируется. ТЗ есть.
Нужна команда, имеющая в портфолио подобные проекты и способная выполнить это все в адекватные сроки, а не тянуть проект полгода или год.
Необходима работа по договору с оплатой по безналу.
Т.к. образец полностью виден и доступен, то просьба в предложениях писать ориентировочную стоимость и сроки.
Заявки фрилансеров
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