Заказать верстку шаблона

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  • Обновление Интернет-магазина

    Натяжка верстка шаблона - изменить дизайн товаров по заданному макету; - улучшить и оптимизировать стиль; - прописать стили для разных устройств, не используя медиа запросы; (Вся необходимая информация ...

    Верстка шаблона
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 месяца назад

  • Frontend верстка шаблонов *(WPF/C#)

    $600

    Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...

    PostgreSQLВерстка шаблона
    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Натяжка верстка шаблона

    Натяжка верстка шаблона - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей  для моб/декстоп отдельно. - установка плагинов входящих в шаблон

    Верстка шаблона
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Верстка шаблона

    $20

    Сверстать похожий шаблон  Пример Приготовить общую структуру с каждой страницы по 1 ному экз. Ссылки примеров представлю, бюджет не большой так как 1 страница это каркас, а справа меняется контент Использовать bootstrap ...

    BootstrapВерстка шаблона
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Необхідно зробити верстку шаблону з figma

    Необхідно зробити верстку цього шаблону (https://www.figma.com/file/mtvR5KQGfO6FtSVmLQdU0Z/Paintit-moodboard?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;t=0af8dqwrBiwrC0fY-1). Будемо перевіряти за google page speed і за цими 10 пунктами: 1. Компонентний підхід: Розділяйте програму на маленькі, незалежні компоненти. Кожен компонент повинен бути відповідальним лише за свою власну логіку ...

    JavascriptTypeScriptFigmaВерстка шаблонаReact.js
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Верстка макета WP

    Здравствуйте! Ищу программиста для верстки шаблона на WP. Это будет шаблон, по которому можно будет заполнять аналогичные страницы сайта. Сайт рабочий, обновляем дизайн. Макет на мой взгляд не простой, требует знаний и навыков ...

    WordPressFigmaВерстка макетаВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 месяцев назад

  • Верстка - правки по шаблонам сайта на Bitrix

    Необходимо внести небольшие правки по верстке шаблонов (программирование не нужно): 1) изменение фильтра товаров в каталоге 2) добавление блоков с акциями (будут выводиться из админки) 3) изменение превью товаров (размещение кнопок, ховер и т.п.) 4) вывод карусели популярных товаров ...

    БитриксПравки в версткеВерстка шаблона
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка шаблона буклета в Adobe InDesign на основе макета

    Необходимо подготовить шаблон буклета в Adobe InDesign на основе предложенного макета. Целиком буклет верстать не требуется.  1) Обращаться только специалистам имеющим практический опыт в верстке в Adobe InDesign 2) Желательно указать ссылку на ваше портфолио по верстке. Детали после выбора ...

    InDesignВерстка шаблона
    Верстка полиграфии9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Дизайн проект и верстка шаблона писем

    $70

    Необходимо отрисовать дизайн шаблонного письма, которое будет уходить нашим клиентам. Оно должно включать в себя хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок, блок с картинкой При верстке, должна быть возможность подтягивать имя пользователя из базы

    Верстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Верстка шаблона на Wordpress из сайта находящегося в веб-архиве

    $100

    Здравствуйте! Веб ресурс был создан на базе популярного конструктора сайтов, на сегодняшний день он отключен. Его копия есть в веб-архиве. Необходимо сверстать шаблон (шаблон по моим оценкам не сложный) на wordpress и перенести контент (до 10 ...

    WordPressВерстка шаблона
    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Верстка и настройка модулей Интернет магазина на Wordpress

    Cобрать и настроить магазин на движке WooCommerce+Dokan: 1. Верстка шаблона для WooCommerce+Dokan (в соответствии с макетом Figma); 2. Настройка компонентов WooCommerce+Dokan (в соответствии с макетом Figma); 3. Настройка модулей ...

    WordPressFigmaWooCommerceВерстка шаблона
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать из верстки шаблон шопифай

    $40

    Вот дизайн страницы, готовая верстка так же есть. Это должен быть шаблон для страниц products (открываются при клике на любой бренд на странице [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Flegitgrails.com%2Fpages%2Fchoose-your-brand]https://legitgrails.com/pages/choose-your-brand[/url]). Всё можно сделать кодом, но: - должен быть ввод текста и ...

    Верстка шаблона
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Редизайн и верстка сайта на DLE

    Имеется сайт на DLE, требуется выполнить редизайн новостного сайта (спорт). Десктоп, мобильная версия, amp версия. Вкратце, что нужно: 1. Редизайн Что именно - главная - внутренние страницы ( контент, блог, новости в блоге, лк ) - статические страницы 2. ...

    Верстка сайтаDLEВерстка шаблона
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Необходимо ускорить время загрузки сайта на ModX

    Необходимо ускорить время загрузки сайта с помощью: 1) оптимизации времени обработки скриптов JavaScript 2) конвертации всех изображений в формат WebP ﻿2.1) Изменить верстку шаблонов страниц в местах, где используется тег на , чтобы подключить работу webp, примерно ...

    PHPJavascriptMODXВерстка шаблонаСтатьи для сайтаGit
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка шаблонов

    $200

    Нужно отверстать шаблоны для сервиса доставки еды. Всего 8 страниц и 2 модальных окна.

    Верстка шаблона
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка шаблона для opencart 3 из макета на Тильде

    Доброго всем времени суток нужна верстка шаблона для opencart 3 из макета на Тильде. Прошу называть адекватного отношения, если понимайте что не вытяните по срокам лучше не писать..

    OpenCartTildaВерстка шаблона
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    2 года назад