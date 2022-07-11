Натяжка верстка шаблона - изменить дизайн товаров по заданному макету; - улучшить и оптимизировать стиль; - прописать стили для разных устройств, не используя медиа запросы; (Вся необходимая информация ...
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- Верстка шаблонаИнтернет-магазины1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $600
Здравствуйте. Нам нужен хороший Frontend разработчик, знакомый с Технологией: WPF, google material ui Фреймворк: EntityFramework, C# База: PostgreSQL Нужно будет работать в паре с бекендщиком. Оплата ...PostgreSQLВерстка шаблонаПрикладное ПО5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Натяжка верстка шаблона - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - установка плагинов входящих в шаблонВерстка шаблонаИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $20
Сверстать похожий шаблон Пример Приготовить общую структуру с каждой страницы по 1 ному экз. Ссылки примеров представлю, бюджет не большой так как 1 страница это каркас, а справа меняется контент Использовать bootstrap ...BootstrapВерстка шаблонаHTML-верстка12 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необхідно зробити верстку цього шаблону (https://www.figma.com/file/mtvR5KQGfO6FtSVmLQdU0Z/Paintit-moodboard?type=design&node-id=0%3A1&t=0af8dqwrBiwrC0fY-1). Будемо перевіряти за google page speed і за цими 10 пунктами: 1. Компонентний підхід: Розділяйте програму на маленькі, незалежні компоненти. Кожен компонент повинен бути відповідальним лише за свою власну логіку ...JavascriptTypeScriptFigmaВерстка шаблонаReact.jsHTML-верстка3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Есть верстка шаблон. В нем нужно переделать главную по макету в фигме. Все подробности кандидату. Пишите свои телеграмм для связи.FigmaВерстка шаблонаHTML-верстка58 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Здравствуйте! Ищу программиста для верстки шаблона на WP. Это будет шаблон, по которому можно будет заполнять аналогичные страницы сайта. Сайт рабочий, обновляем дизайн. Макет на мой взгляд не простой, требует знаний и навыков ...WordPressFigmaВерстка макетаВерстка шаблонаЗавершен10 месяцев назад
Необходимо внести небольшие правки по верстке шаблонов (программирование не нужно): 1) изменение фильтра товаров в каталоге 2) добавление блоков с акциями (будут выводиться из админки) 3) изменение превью товаров (размещение кнопок, ховер и т.п.) 4) вывод карусели популярных товаров ...БитриксПравки в версткеВерстка шаблонаHTML-верстка5 заявокЗакрытгод назад
Необходимо подготовить шаблон буклета в Adobe InDesign на основе предложенного макета. Целиком буклет верстать не требуется. 1) Обращаться только специалистам имеющим практический опыт в верстке в Adobe InDesign 2) Желательно указать ссылку на ваше портфолио по верстке. Детали после выбора ...InDesignВерстка шаблонаВерстка полиграфии9 заявокЗакрытгод назад
Сверстать шаблон договора в соответствии с docx документомВерстка шаблонаHTML-верстка24 заявкиЗакрытгод назад
- $70
Необходимо отрисовать дизайн шаблонного письма, которое будет уходить нашим клиентам. Оно должно включать в себя хэддер, футтер, кнопку, текстовый блок, блок с картинкой При верстке, должна быть возможность подтягивать имя пользователя из базыВерстка шаблонаЗавершенгод назад
- $100
Здравствуйте! Веб ресурс был создан на базе популярного конструктора сайтов, на сегодняшний день он отключен. Его копия есть в веб-архиве. Необходимо сверстать шаблон (шаблон по моим оценкам не сложный) на wordpress и перенести контент (до 10 ...WordPressВерстка шаблонаHTML-верстка9 заявокЗакрытгод назад
Имеется чистая HTML верстка шаблона. Нужно интегрировать его и установить на DLE. После чего выполнить правки по сайту.HTMLDLEПравки на сайтВерстка шаблонаHTML-верстка2 заявкиЗакрытгод назад
Дизайн і верстка шаблону листа для розсилки на е-mail, з можливістю редагування типовому юзеру.HTMLВерстка шаблонаЗавершен2 года назад
Cобрать и настроить магазин на движке WooCommerce+Dokan: 1. Верстка шаблона для WooCommerce+Dokan (в соответствии с макетом Figma); 2. Настройка компонентов WooCommerce+Dokan (в соответствии с макетом Figma); 3. Настройка модулей ...WordPressFigmaWooCommerceВерстка шаблонаИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт2 года назад
- $40
Вот дизайн страницы, готовая верстка так же есть. Это должен быть шаблон для страниц products (открываются при клике на любой бренд на странице [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Flegitgrails.com%2Fpages%2Fchoose-your-brand]https://legitgrails.com/pages/choose-your-brand[/url]). Всё можно сделать кодом, но: - должен быть ввод текста и ...Верстка шаблонаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрытгод назад
Имеется сайт на DLE, требуется выполнить редизайн новостного сайта (спорт). Десктоп, мобильная версия, amp версия. Вкратце, что нужно: 1. Редизайн Что именно - главная - внутренние страницы ( контент, блог, новости в блоге, лк ) - статические страницы 2. ...Верстка сайтаDLEВерстка шаблонаДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо ускорить время загрузки сайта с помощью: 1) оптимизации времени обработки скриптов JavaScript 2) конвертации всех изображений в формат WebP 2.1) Изменить верстку шаблонов страниц в местах, где используется тег на , чтобы подключить работу webp, примерно ...PHPJavascriptMODXВерстка шаблонаСтатьи для сайтаGitВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $200
Нужно отверстать шаблоны для сервиса доставки еды. Всего 8 страниц и 2 модальных окна.Верстка шаблонаHTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
Доброго всем времени суток нужна верстка шаблона для opencart 3 из макета на Тильде. Прошу называть адекватного отношения, если понимайте что не вытяните по срокам лучше не писать..HTML-верстка6 заявокЗакрыт2 года назад