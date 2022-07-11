Верстка шаблона

Вот дизайн страницы, готовая верстка так же есть. Это должен быть шаблон для страниц products (открываются при клике на любой бренд на странице [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Flegitgrails.com%2Fpages%2Fchoose-your-brand]https://legitgrails.com/pages/choose-your-brand[/url]). Всё можно сделать кодом, но: - должен быть ввод текста и ...