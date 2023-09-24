Натяжка верстка шаблона

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки81 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Натяжка верстка шаблона

- адаптивная вёрстка ,

- набор стилей для каждого блока отдельно;

- наборы стилей  для моб/декстоп отдельно.

- установка плагинов входящих в шаблон

3 месяца назад
MMA-7
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Доробити інтернет-магазин на Хорошоп

    $100

    Потрібно доробити, поправити помилки - адаптувати ПК версію та мобільну згідно дизайну, додати оплату частинами (зробити так щоб автоматично додавалась вартість обов'язкової гарантії) в інтернет-магазині на платформі Хорошоп.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Opencart, ocStore.Требуется доработать магазин

    Требуется доработать магазин по корзине покупателя, и оформление онлайн заказа! Есть сайт с контентом 5zirok.ua. Требуется: 1. Добавить функцию "Быстрый Заказ" для этого требуется только ввод моб телефона. 2. Добавить функцию полдноценного заказа с указанием ...

    OpenCart
    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • ТЗ на разработку интернет-магазина автозапчастей

    $500

    Разработать интернет-магазин запчастей для авто. У магазина должна быть админка для управления товарами. Нужна синхронизация с 1С остатков. Требуется подтягивать цены конкурентов с сайта Emex.ru по артикулу товара и отображать в админке для ...

    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Створення партнерської програми на сайті

    Необхідно створити партнерську програму з максимально простим інтерфейсом на сайті по продажу символічних фігурок. Робота повинна бути виконана на високому рівні (перед виконання прошу надати приклади попередніх робіт). Будемо раді на ваші пропозиції ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Спарсить интернет магазин

    Здравствуйте, требуется спарсить интернет магазин для последующего импорта в woocommerce и в программу бух учёта. Необходимы все поля параметров и цены. Более детальное ТЗ при обсуждении. Сайт thomann.pl

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Лендинг Shopify

    $40

    Нужно создать лендинг на Shopify, основываясь на каких-то уже примеров. Из примеров вы можете использовать некоторые нарисованные детали и понять какого цвета должен быть сайт. Добавить политику + подключить платежную систему Paypal Тема сайта: 4:20/ ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать сайт с такой же темой и плагинами на WordPress

    Здравствуйте! Нужно сделать копию сайта на wordpress с такой же темой и плагинами ecommerce, приветствуется так же nulled шаблон этой темы. Так же интересует интеграция плагина который подтягивает отзывы с яндекс маркета. quazar-ru.com

    WordPress
    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад