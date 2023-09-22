Лендинг Shopify

Нужно спарсить базу товаров для авита, параметры для выгрузки - цена, название товара, бренд, ссылка на картинку товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать лендинг на Shopify, основываясь на каких-то уже примеров. Из примеров вы можете использовать некоторые нарисованные детали и понять какого цвета должен быть сайт.
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Тема сайта: 4:20/ для людей которые курят
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