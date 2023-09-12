Требуется адаптация модуля доставки сдэк с модулем simple checkout. Тема стандартная.
Cкопировать интернет-магазин, изменить дизайн, посадить на WP
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Необходимо скопировать интернет-магазин, изменить дизайн и посадить на движок WP.
Товар необходимо спарсить с сайта-донора (200-300 позиций).
Возможен шаблонный дизайн с корректировками под нашу тематику.
Срок критичен: до 22.09
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