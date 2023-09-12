Cкопировать интернет-магазин, изменить дизайн, посадить на WP

$300
Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки81 просмотр
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Необходимо скопировать интернет-магазин, изменить дизайн и посадить на движок WP.

Товар необходимо спарсить с сайта-донора (200-300 позиций).

Возможен шаблонный дизайн с корректировками под нашу тематику.

Срок критичен: до 22.09

3 месяца назад
Yudin75
48 летРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад