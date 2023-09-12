Здравствуйте! Нужно исправить ошибку вывода товаров. Суть проблемы: После импорта товаров со старого магазина Magento 2.3.5 в новый Magento 2.4.6, товары не отображаются в категориях и в поиске. Возможно, это ошибка Elasticsearch. В логах такая запись: [2023-09-12T10:46:44.914911+00:00] main.CRITICAL: ...
Создать на WP и наполнить товаром интернет-магазин.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Платежную систему устанавливать не надо.
Возможен платный шаблонный дизайн.
Важны функционал и скорость загрузки.
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