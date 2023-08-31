Разработка сайт

Нужно разработать сайт, с подобной архитектурой как в примере

Также чтобы платформа сайта в будущем была готова к мультиплатформенности (добавления других городов)

Нужен исполнитель, который вначале сможет разработать сайт, а далее сделать из него мультиплатформенный при расширении на другие города

Домен есть

Пример сайта, на который нужно ориентироваться

https://open-fire.ru/