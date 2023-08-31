Разработка сайт

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Нужно разработать сайт, с подобной архитектурой как в примере
Также чтобы платформа сайта в будущем была готова к мультиплатформенности (добавления других городов)
Нужен исполнитель, который вначале сможет разработать сайт, а далее сделать из него мультиплатформенный при расширении на другие города
Домен есть
Пример сайта, на который нужно ориентироваться
https://open-fire.ru/

4 месяца назад
guest_1693654703973
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад