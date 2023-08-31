Разработка сайт

Реализовать плагин платежного шлюза «Boxberry» для WooCommerce / CMS WordPress. При помощи официальной документации «Boxberry». Функционал · Принимаемая валюта: USD; · Прием платежей: Visa, MasterCard, PayPal; · Изменение ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать сайт, с подобной архитектурой как в примере
Также чтобы платформа сайта в будущем была готова к мультиплатформенности (добавления других городов)
Нужен исполнитель, который вначале сможет разработать сайт, а далее сделать из него мультиплатформенный при расширении на другие города
Домен есть
Пример сайта, на который нужно ориентироваться
https://open-fire.ru/
- Похожие заказы
- Интернет-магазины1 исполнительЗавершен4 месяца назад
- $500
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен. Требования к исполнителю: Опыт в создании ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $150
Доработка уже существующего веб-сайта на wordpress с использованием elementor Нужно: - разные цены в зависимости от варианта платежа - галерея товара - фильтр и сортировка в каталоге ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Необходимы ЗD изображения более 100 изделий для интернет-магазина. Также из прорисованных моделей необходимо создать композиции для оформления главной страницы сайта и категорий товара.Закрыт3 месяца назад
Прошу оставлять отклик только при наличии времени для исполнения задачи, а так же указывать стоимость работы ?и время исполнения задач вместе с ссылкой на портфолио. Спасибо.? Дано: магазин тканей с каталогом более 700 дизайнов, которые ...Закрыт3 месяца назад
- $250
Требуется создать сайт, наподобие данного: vvvgamez.com. Детали уточню после заявки! Убедительная просьба: указывайте стоимость вашей работы в вашей заявке!Интернет-магазины16 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Всім привіт. Куплю готовий магазин сантехніки. Або якись темпоейт для швидкого налаштування під сантехніку. З фільтрами. Оперкарт або впИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. В связи с большой загруженностью нашей команды ищем исполнителя для проекта "интернет-магазина" под ключ. Интернет-магазин по продаже инвентаря для хореки / торгового оборудования. Присутствует логика в backend. Такие модули как подключение к 1с, ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт3 месяца назад
Сайт: https://frost-center.com.ua/ ocStore 3.0.3.7 Вимоги та побажання Технічна підтримка сайту та CMS Виконання завдань від бізнесу Оптимізація швидкості завантаження сайту Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Сайт: https://frost-center.com.ua/ ocStore 3.0.3.7 Вимоги та побажання Технічна підтримка сайту та CMS Виконання завдань від бізнесу Оптимізація швидкості завантаження сайту Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за ...Закрыт3 месяца назад