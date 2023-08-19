Интернет-магазин с интеграцией.

Добрый день. В связи с большой загруженностью нашей команды ищем исполнителя для проекта "интернет-магазина" под ключ. Интернет-магазин по продаже инвентаря для хореки / торгового оборудования. Присутствует логика в backend. Такие модули как подключение к 1с, импорт товара, уведомления для менеджера о внесении новых SKU, перевода на другой язык и т.д.



Прошу внимательно ознакомиться с техническим заданием и указать примерные сроки на разработку и стоимость. В случае если будут вопросы - у нас большая команда разработчиков, которая поможет в реализации. Важно на данном этапе найти человека, который максимально сможет забрать на себя ведение и реализацию данного проекта.



Сайты по аналогу: https://www.klenmarket.ru (дизайн) / функционал (фильтры) - ENTERO.RU

Техническое задание во вложении.



Много больших и интересных проектов.

Ждем ваших откликов.