Переделать и продвинуть интернет магазин

Добрый день! Есть сайт https://bibimoi.ru/, необходимо его переделать под современный сайт, который будет продавать. В идеале UI/UX. Сделан он на конструкторе lpmottor.ru. Ассортимент большой, на сайте в категориях не весь товар. Фото много обложек, ключниц. Остальное не много, но мне прежде всего нужен нормальный сайт, с качественным SEO наполнением, которое даст органику и который я смогу наполнить по необходимости. Пока оплаты на сайте нет, только заказ и оплата по факту. Задавайте еще вопросы, которые важны и сообщите цену от и до. Логотип есть