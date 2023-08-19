Создать интернет магазин

Составление дизайна (работа с готовым шаблоном приветствуется).

Настройка ЛК пользователя с сохраняемой историей заказов, функцией "Любимые товары" и возможностью для пользователя изменять свои личные данные в ЛК.

Подключение платёжных систем Payme, Clik и Uzum bank. (Все системы предоставляют свои мануалы и тех поддержку онлайн)

Настройка админ панели (Для выбора CMS или движка будем прислушиваться к разработчику)

Минимальный функционал админ панели

* Регистрация сотрудников и управление доступами к модулям админки

* Модуль смены текста и изображений в блоках с банерной рекламой

* Товарные разделы:

1) Загрузка и редактирование карточек товаров (с функцией загрузки из шаблоного фида и возможностью редактирования каждой загруженной карточки по отдельности)

2) Данные по движению товаров: мониторинг продаж за период времени месяц, неделя, год, прихода новых товаров, статистика продаж по категориям и брендам (Данные по продажам должны быть разбиты на группы: Продажи всего; Продажи в категории; Продажи бренда, а также нужна возможность скачивать эти отчёты в формате таблиц)

* Модуль обратной связи - переписка с клиентами (можно через интеграцию стороннего сервиса)

* Модуль маркетинга должен содержать следующие разделы:

1) Генерация ключевых ссылок, по которым можно будет отслеживать количество переходов (например мы запустим рекламу у блогера и у себя на страничке в инстаграм. Обе будут иметь ссылку по которой юзер должен будет перейти. Обе ссылки должны быть разными, но вести на одну страничку, а в модуле маркетинга должны быть видны цифры уникальных переходов, с какого IP адреса и с какого устройства был осуществлён переход, к какому региону/стране относится данный IP адрес).

2) Статистика действий на сайте 1. Статистика всех посещений сайта за период (нам надо знать сколько всего было посещений сайта за период времени месяц, неделя, день. Эти данные должно быть возможно выгрузить из админ панели в формате таблицы) 2. Данные посещаемости выбранной карточки товара за период времени месяц, неделя, день (сколько раз юзеры посетили карточку (если будет проще реализовать это в товарном разделе, то это приветствуется))

3) Модуль генерации промокодов.

* Раздел заказов с 1) отчётностью о всех оплатах на сайте, 2) подробной информацией о каждом заказе (данными клиента, списком товаров в заказе, суммой заказа, выбранным методом доставки, статусом заказа, был ли использован промокод).

* Возможность интеграции сервисов: Bitrix24, 1C, Мой Склад в будущем