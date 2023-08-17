Сайт кроссовок шопифай с нуля 4х страничный.

Добрый день! Есть сайт https://bibimoi.ru/, необходимо его переделать под современный сайт, который будет продавать. В идеале UI/UX. Сделан он на конструкторе lpmottor.ru. Ассортимент большой, на сайте в категориях не весь товар. Фото много обложек, ключниц. ...
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Нам нужен очень простенький сайт с нуля на шопифай роботы буквально на пару часов платим 30-50 евро, за крутую роботу могут быть бонусы
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