Opencart, конвертация валюты

$5
Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки29 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той валюте которая указана первоначально

(без конвертации). Генерирую фиды через модуль UNIXml Pro.
Требуется что бы товар выгружал правильную сумму.

OpenCart
4 месяца назад
guest_15982847550114
Украина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Нужен full stack разработчик

    $1000

    Есть готовый мультивендорный маркетплейс c автоустановщиком (поддержка последних версий php/sql), нужно в нем вырезать ненужный функционал и немного переделать загрузку цифрового товара. или возможно написать с нуля похожий. Создать разделы в админ-панели ...

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать интернет магазин

    Составление дизайна (работа с готовым шаблоном приветствуется). Настройка ЛК пользователя с сохраняемой историей заказов, функцией "Любимые товары" и возможностью для пользователя изменять свои личные данные в ЛК. Подключение платёжных систем Payme, Clik и ...

    Интернет-магазины13 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Розробка інтернет-магазину

    Необхідно повноцінно розробити магазин з продажі кави та пристроїв для її приготування. В мене вже є такий сайт (посилання), але він застарів та потребує повного оновлення.

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Переделать и продвинуть интернет магазин

    Добрый день! Есть сайт https://bibimoi.ru/, необходимо его переделать под современный сайт, который будет продавать. В идеале UI/UX. Сделан он на конструкторе lpmottor.ru. Ассортимент большой, на сайте в категориях не весь товар. Фото много обложек, ключниц. ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Веб-сайт для интернет-магазина футболок.

    Добрый день. Интернет магазин по продаже футболок. Дизайн есть в Фигме Десктоп и Мобила( пришлю ссылку по запросу ) нужна вёрстка. Из движков лучше Prestashop или ваше предложение ( Кроме ВП, конструкторов и МОДХа) ...

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Настроить системы оплаты на сайте WP

    Добрый день ! На сайте: http://2687821.bnbdev.web.hosting-test.net/ Нужно подключить, настроить и стилизовать под верстку способы оплаты: card, stripe, paypal, google pay, apple pay Жду Ваши вопросы и предложения по стоимости и срокам.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • CRO Специалист: Оптимизация Конверсий для интернет магазина и лендинга

    Ищу CRO специалиста для оптимизации конверсий магазина Ссылкана магазин: https://www.zenhairshop.com/ Интересует человек, который понимает: - веб аналитику - сплит тесты - UI/UX - апселы, кросс селлы, бандлы - общие рекомендации по оптимизации магазина ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Установка WooCommerce на WordPress и добавление 10 товаров

    $70

    Необходимо установить плагин для возможности выбора товаров и услуг. Базовая функциональность позволяет пользователям добавлять товары в корзину, и список корзины будет отправлен администратору веб-сайта для обратной связи. Оплату пока что подключать не нужно. Только сбор ...

    WordPressWooCommerce
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Інтернет-магазин з продажу коштовностей англійською мовою

    Необхідно розробити интернет-магазин з продажу коштовностей англійською мовою (США). Наприклад цих Thewatchbox.com,  luxurybazaar.com, Sansomwatches.com (з українських адрес блокує, використовуйте VPN).  Розміри та структура ідентичні.  Основна мета - розробити сайт з максимальним акцентом на ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад