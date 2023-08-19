Нужен full stack разработчик

Составление дизайна (работа с готовым шаблоном приветствуется). Настройка ЛК пользователя с сохраняемой историей заказов, функцией "Любимые товары" и возможностью для пользователя изменять свои личные данные в ЛК. Подключение платёжных систем Payme, Clik и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый мультивендорный маркетплейс c автоустановщиком (поддержка последних версий php/sql), нужно в нем вырезать ненужный функционал и немного переделать загрузку цифрового товара. или возможно написать с нуля похожий.
Создать разделы в админ-панели для настройки блоков
Прописать автоустановщик для развертывания проекта
Добавить элементы управления: чекбоксы для включения блоков, поля для кол-ва выводимых товаров и заказов.
Выводить данные с помощью отдельных шаблонов/ компонентов
Реализовать запросы к БД для выборки товаров и заказов с пагинацией
навыки:
Понимание и умение пользоваться chatGpt Copilot и др. ИИ нейросетями
Навыки редактирования кода php, css, html (django, bootstrap, laravel)
Сам занимаюсь настройкой систем Linux, серверов, защитой, безопасностью, и т.д.
В php не слишком силен)
ТЗ прикреплю в личной переписке.
- Похожие заказы
- Интернет-магазины13 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необхідно повноцінно розробити магазин з продажі кави та пристроїв для її приготування. В мене вже є такий сайт (посилання), але він застарів та потребує повного оновлення.Интернет-магазины17 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Нам нужен очень простенький сайт с нуля на шопифай роботы буквально на пару часов платим 30-50 евро, за крутую роботу могут быть бонусыИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт3 месяца назад
Добрый день! Есть сайт https://bibimoi.ru/, необходимо его переделать под современный сайт, который будет продавать. В идеале UI/UX. Сделан он на конструкторе lpmottor.ru. Ассортимент большой, на сайте в категориях не весь товар. Фото много обложек, ключниц. ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Добрый день. Интернет магазин по продаже футболок. Дизайн есть в Фигме Десктоп и Мобила( пришлю ссылку по запросу ) нужна вёрстка. Из движков лучше Prestashop или ваше предложение ( Кроме ВП, конструкторов и МОДХа) ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Добрый день ! На сайте: http://2687821.bnbdev.web.hosting-test.net/ Нужно подключить, настроить и стилизовать под верстку способы оплаты: card, stripe, paypal, google pay, apple pay Жду Ваши вопросы и предложения по стоимости и срокам.Закрыт3 месяца назад
Ищу CRO специалиста для оптимизации конверсий магазина Ссылкана магазин: https://www.zenhairshop.com/ Интересует человек, который понимает: - веб аналитику - сплит тесты - UI/UX - апселы, кросс селлы, бандлы - общие рекомендации по оптимизации магазина ...Закрыт3 месяца назад
- $70
Необходимо установить плагин для возможности выбора товаров и услуг. Базовая функциональность позволяет пользователям добавлять товары в корзину, и список корзины будет отправлен администратору веб-сайта для обратной связи. Оплату пока что подключать не нужно. Только сбор ...Закрыт3 месяца назад
Необхідно розробити интернет-магазин з продажу коштовностей англійською мовою (США). Наприклад цих Thewatchbox.com, luxurybazaar.com, Sansomwatches.com (з українських адрес блокує, використовуйте VPN). Розміри та структура ідентичні. Основна мета - розробити сайт з максимальним акцентом на ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 месяца назад
Требуется обширная техническая консультация по теме разработки интернет магазина для продажи билетов на мероприятия. Интернет магазин будет заниматься ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО только продажей билетов, при чем на ОНЛАЙН мероприятия. Не будет ни физической доставки, ни возможности ...Закрыт3 месяца назад