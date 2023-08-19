Нужен full stack разработчик

Есть готовый мультивендорный маркетплейс c автоустановщиком (поддержка последних версий php/sql), нужно в нем вырезать ненужный функционал и немного переделать загрузку цифрового товара. или возможно написать с нуля похожий.

Создать разделы в админ-панели для настройки блоков

Прописать автоустановщик для развертывания проекта

Добавить элементы управления: чекбоксы для включения блоков, поля для кол-ва выводимых товаров и заказов.

Выводить данные с помощью отдельных шаблонов/ компонентов

Реализовать запросы к БД для выборки товаров и заказов с пагинацией

навыки:

Понимание и умение пользоваться chatGpt Copilot и др. ИИ нейросетями

Навыки редактирования кода php, css, html (django, bootstrap, laravel)

Сам занимаюсь настройкой систем Linux, серверов, защитой, безопасностью, и т.д.

В php не слишком силен)

ТЗ прикреплю в личной переписке.