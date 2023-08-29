Создать на WordPress, наполнить и оптимизировать интернет-магазин

$500
Интернет-магазиныЗакрыт3 заявки75 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен.

Требования к исполнителю:

Опыт в создании интернет-магазинов аналогичной или схожей тематики с оптимизацией под SEO.

Вам потребуется предоставить минимум 3 кейса с подтверждением, что работа выполнена именно Вами.

Требования к проекту:

1. Индивидуальный дизайн в стиле Apple (серые тона и значки товара). Возможен шаблонный дизайн, адаптированный под стиль Apple.

2. Сайт полностью адаптирован под мобильные устройства и планшеты.

3. Сбор семантического ядра

4. Классификация, распределение семантического ядра.

5. Правильная (без ошибок) верстка HTML и CSS.

6. Слайдер фото на главной странице (4-5 шт).

7. Уникализировать заголовки Н1-H6 в пределах сайта.

8. Проработать файлы robots .txt и sitemap (учесть ряд важнейших правил для SEO).

9. Скорость загрузки сайта должна быть высокой, тестим на PageSpeed Insights.

10. Правильно заполненные мета теги title и Description (без дублей и не пустые).

11. Оптимизирование изображений на сайте с атрибутом alt для увеличения скорости загрузки сайта.

12. Правильно составить Ч ПУ сайта.

13. Хлебные крошки (навигационная цепочка которая идет после заголовка H1 и по ней удобно осуществлять навигацию по сайту).

14. Создание системы внутренних ссылок для удобства пользователей и повышения веса отдельных страниц сайта (перелинковка).

15. Написание серии статей на сайт для повышения его экспертности.

Стучите в тг: https://t.me/faustr

WordPress
4 месяца назад
Yudin75
48 летРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад
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