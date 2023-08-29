Доработка уже существующего веб-сайта на wordpress с использованием elementor Нужно: - разные цены в зависимости от варианта платежа - галерея товара - фильтр и сортировка в каталоге ...
Создать на WordPress, наполнить и оптимизировать интернет-магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен.
Требования к исполнителю:
Опыт в создании интернет-магазинов аналогичной или схожей тематики с оптимизацией под SEO.
Вам потребуется предоставить минимум 3 кейса с подтверждением, что работа выполнена именно Вами.
Требования к проекту:
1. Индивидуальный дизайн в стиле Apple (серые тона и значки товара). Возможен шаблонный дизайн, адаптированный под стиль Apple.
2. Сайт полностью адаптирован под мобильные устройства и планшеты.
3. Сбор семантического ядра
4. Классификация, распределение семантического ядра.
5. Правильная (без ошибок) верстка HTML и CSS.
6. Слайдер фото на главной странице (4-5 шт).
7. Уникализировать заголовки Н1-H6 в пределах сайта.
8. Проработать файлы robots .txt и sitemap (учесть ряд важнейших правил для SEO).
9. Скорость загрузки сайта должна быть высокой, тестим на PageSpeed Insights.
10. Правильно заполненные мета теги title и Description (без дублей и не пустые).
11. Оптимизирование изображений на сайте с атрибутом alt для увеличения скорости загрузки сайта.
12. Правильно составить Ч ПУ сайта.
13. Хлебные крошки (навигационная цепочка которая идет после заголовка H1 и по ней удобно осуществлять навигацию по сайту).
14. Создание системы внутренних ссылок для удобства пользователей и повышения веса отдельных страниц сайта (перелинковка).
15. Написание серии статей на сайт для повышения его экспертности.
Стучите в тг: https://t.me/faustr
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