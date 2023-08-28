Доработка магазина на Shopify

Прошу оставлять отклик только при наличии времени для исполнения задачи, а так же указывать стоимость работы ?и время исполнения задач вместе с ссылкой на портфолио. Спасибо.?





Дано: магазин тканей с каталогом более 700 дизайнов, которые могут быть напечатаны на 13 видах ткани в трех разных размерах. Shopify.



Что нужно сделать:

ЗАДАЧА 1. установить минимальный заказ в 6 единиц по типу ткани (!), в заказ могут быть включены разные дизайны. То есть минимальный заказ по варианту, а не по каждому конкретному товару.

ЗАДАЧА 2. Установить скидку по количеству товаров с одинаковым типом ткани в корзине (не приязывая скидку к конкретному товару)?



ПОДРОБНЕЕ:??

ЗАДАЧА 1. Нужно настроить код, чтобы при оформлении заказа клиенты были обязаны добавить минимальное количество определенных вариантов товаров. В моем случае, это относится к определенным типам тканей.

Код должен проверять количество выбранных вариантов в корзине и не позволять клиентам продолжить оформление заказа, если для любого из вариантов не достигнуто минимальное количество.

Если у клиента есть хотя бы один товар с требуемым вариантом, код должен проверить общее количество таких вариантов в корзине и убедиться, что минимальное требование к заказу выполнено.

Если минимальное требование не выполнено, код должен предотвратить оформление заказа клиентом и отобразить сообщение об ошибке, которое информирует клиента о несоблюдении минимального требования к заказу для указанных вариантов.

Однако, это ограничение не должно применяться к товарам, которые не имеют требуемого варианта или вариантов вообще.

Цель - гарантировать выполнение требования к минимальному заказу из 6 товаров для указанной группы вариантов по всем дизайнам в корзине.



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ЗАДАЧА 2. Скидка на корзину по общему количеству ткани одного типа (не относится к товарам, которые не имеют требуемого варианта или вариантов вообще).??



Конкретно:?

6-19 единиц товара (3-9,5 метров) - базовая цена Х (установленная за 50 см.)

20-58 единиц товара (10-29,5 метров) - базовая ?цена Х – 250

60+ единиц товара (30+ метров) - базовая ?цена Х – 500

Например: один метр хлопка - 9.990, при покупке от 10 метров - цена за метр 9.490, от 30 метров - 8.990, то есть за 50 см (единицу товара) это 4.995/ 4.745 / 4.495 соответственно за 50 см. Могут быть разные товары, но одного типа.