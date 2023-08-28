3D изображения изделий на базе предоставленного чертежа

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка87 просмотров
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Необходимы ЗD изображения более 100 изделий для интернет-магазина.  Также из прорисованных моделей необходимо создать композиции для оформления главной страницы сайта и категорий товара.

4 месяца назад
guest_15747645007184
Молдова
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
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