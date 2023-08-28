3D изображения изделий на базе предоставленного чертежа

Прошу оставлять отклик только при наличии времени для исполнения задачи, а так же указывать стоимость работы ?и время исполнения задач вместе с ссылкой на портфолио. Спасибо.? Дано: магазин тканей с каталогом более 700 дизайнов, которые ...
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Необходимы ЗD изображения более 100 изделий для интернет-магазина. Также из прорисованных моделей необходимо создать композиции для оформления главной страницы сайта и категорий товара.
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