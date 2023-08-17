Розробка інтернет-магазину

Интернет-магазиныЗакрыт17 заявок78 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необхідно повноцінно розробити магазин з продажі кави та пристроїв для її приготування.
В мене вже є такий сайт (посилання), але він застарів та потребує повного оновлення.

4 месяца назад
guest_1692538894318
Украина
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад