Розробка інтернет-магазину

Добрый день! Есть сайт https://bibimoi.ru/, необходимо его переделать под современный сайт, который будет продавать. В идеале UI/UX. Сделан он на конструкторе lpmottor.ru. Ассортимент большой, на сайте в категориях не весь товар. Фото много обложек, ключниц. ...