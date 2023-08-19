Підтримка сайту інтернет-магазину на Opencart

Добрый день. Приобрел модуль конвертация валюты, работает корректно, но при создание фида или экспорта товаров в маркетплейсы, выгружает сумму в той валюте которая указана первоначально (без конвертации). Генерирую фиды через модуль UNIXml Pro. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: https://frost-center.com.ua/
ocStore 3.0.3.7
Вимоги та побажання
Технічна підтримка сайту та CMS
Виконання завдань від бізнесу
Оптимізація швидкості завантаження сайту
Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за техзавданнями SEO спеціаліста
Розбиратись в технології обміну з 1с.
Писати модулі/плагіни з нуля
Адаптувати готові рішення під потреби бізнесу
Пропонувати ефективні рішення за адекватний прайс
Побажання, щоб у портфоліо був хоч один повноцінно працюючий магазин з великим асортиментом та трафіком
Зацікавлені у довготривалих стосунках, маємо не один сайт і зараз запускаємо ще декілька.
Але першочергово стоїть завдання розібратись з цим, щоб правки не ламали повністю сайт.
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