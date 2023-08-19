Підтримка сайту інтернет-магазину на Opencart

Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка32 просмотра
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Сайт: https://frost-center.com.ua/

ocStore 3.0.3.7

Вимоги та побажання

  1. Технічна підтримка сайту та CMS

  2. Виконання завдань від бізнесу

  3. Оптимізація швидкості завантаження сайту

  4. Комплексне розуміння роботи інтернет-магазину та оптимізація сайту за техзавданнями SEO спеціаліста

  5. Розбиратись в технології обміну з 1с.

  6. Писати модулі/плагіни з нуля

  7. Адаптувати готові рішення під потреби бізнесу

  8. Пропонувати ефективні рішення за адекватний прайс

    Побажання, щоб у портфоліо був хоч один повноцінно працюючий магазин з великим асортиментом та трафіком
    Зацікавлені у довготривалих стосунках, маємо не один сайт і зараз запускаємо ще декілька.
    Але першочергово стоїть завдання розібратись з цим, щоб правки не ламали повністю сайт.

OpenCart
4 месяца назад
guest_1692780317894
Украина
4 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
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