Підтримка сайту інтернет-магазину на Opencart

Пропонувати ефективні рішення за адекватний прайс



Побажання, щоб у портфоліо був хоч один повноцінно працюючий магазин з великим асортиментом та трафіком

Зацікавлені у довготривалих стосунках, маємо не один сайт і зараз запускаємо ще декілька.

Але першочергово стоїть завдання розібратись з цим, щоб правки не ламали повністю сайт.