Реализовать плагин платежного шлюза Boxberry для WooCommerce WordPress

Реализовать плагин платежного шлюза «Boxberry» для WooCommerce / CMS WordPress.

При помощи официальной документации «Boxberry».

Функционал

· Принимаемая валюта: USD;

· Прием платежей: Visa, MasterCard, PayPal;

· Изменение статуса заказа в WooCommerce:

o Processing (В обработке) после успешной оплаты;

o Cancelled (Отменен) пользователь перешел на страницу оплаты, но не оплатил.

· Возможность выбора языковой версии сайта, на которой будет работать плагин.

o Например, у нас несколько языковых версии сайта (WPML), выбираем те языки, на которых работает плагин.

· Стандартное визуальное оформление на странице корзины с логотипами платежных систем Visa, MasterCard, PayPal и подписью «Pay with» над кнопкой оплаты;

· Страница после перехода из корзины: https://pgate-dev.bxb.delivery/demo/pre-pay-form-usd.

Документация WooCommerce

https://woocommerce.com/documentation/technical/extending/payments/

Документация «Boxberry» - прикреплена к заданию.