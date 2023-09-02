БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! Оплата за выполненную задачу – рабочий продукт без багов/недоработок. Вы делаете на своем хостинге, демонстрируете результат, согласовываем, оплачиваем, Вы переносите на основной домен. Требования к исполнителю: Опыт в создании ...
Реализовать плагин платежного шлюза Boxberry для WooCommerce WordPress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Реализовать плагин платежного шлюза «Boxberry» для WooCommerce / CMS WordPress.
При помощи официальной документации «Boxberry».
Функционал
· Принимаемая валюта: USD;
· Прием платежей: Visa, MasterCard, PayPal;
· Изменение статуса заказа в WooCommerce:
o Processing (В обработке) после успешной оплаты;
o Cancelled (Отменен) пользователь перешел на страницу оплаты, но не оплатил.
· Возможность выбора языковой версии сайта, на которой будет работать плагин.
o Например, у нас несколько языковых версии сайта (WPML), выбираем те языки, на которых работает плагин.
· Стандартное визуальное оформление на странице корзины с логотипами платежных систем Visa, MasterCard, PayPal и подписью «Pay with» над кнопкой оплаты;
· Страница после перехода из корзины: https://pgate-dev.bxb.delivery/demo/pre-pay-form-usd.
Документация WooCommerce
https://woocommerce.com/documentation/technical/extending/payments/
Документация «Boxberry» - прикреплена к заданию.
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