Реализовать плагин платежного шлюза Boxberry для WooCommerce WordPress

Интернет-магазиныЗавершен3 заявки54 просмотра
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Реализовать плагин платежного шлюза «Boxberry» для WooCommerce / CMS WordPress.

При помощи официальной документации «Boxberry».

Функционал

·         Принимаемая валюта: USD;

·         Прием платежей: Visa, MasterCard, PayPal;

·         Изменение статуса заказа в WooCommerce:

o   Processing (В обработке) после успешной оплаты;

o   Cancelled (Отменен) пользователь перешел на страницу оплаты, но не оплатил.

·         Возможность выбора языковой версии сайта, на которой будет работать плагин.

o   Например, у нас несколько языковых версии сайта (WPML), выбираем те языки, на которых работает плагин.

·         Стандартное визуальное оформление на странице корзины с логотипами платежных систем Visa, MasterCard, PayPal и подписью «Pay with» над кнопкой оплаты;

·         Страница после перехода из корзины: https://pgate-dev.bxb.delivery/demo/pre-pay-form-usd.

 

Документация WooCommerce

https://woocommerce.com/documentation/technical/extending/payments/

 

Документация «Boxberry» - прикреплена к заданию.

WordPressWooCommerce
4 месяца назад
guest_1693395250239
Россия
4 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
smorchkov
Геннадий 
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 дня назад
4 месяца назад
$100
4 дня
Реализован плагин платежного шлюза для Woocommerce. ТЗ полностью выполнено, сроки соблюдены, качество выполнения на высоте. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Было очень приятно работать над Вашим заказом. Благодарю за задачу!
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