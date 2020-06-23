smorchkov

Геннадий smorchkov

 
34 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
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Использую:

  • PHP

  • MySQL

  • Ajax

  • jQuery

  • JavaScript

  • JSON

  • XML

  • HTML

  • CSS

  • Laravel

  • Node JS

Умею:

  • Подключать платежные системы

  • Интегрировать различные API

  • Подключать различные формы

  • Писать плагины под Wordpress

  • Писать плагины под XenForo

  • Писать ботов для Telegram, VK и Viber

Способы оплаты:

  • Bitcoin

  • Банковская карта (RU)

  • USDT

  • Tron (TRX)

  • Другие, по предварительной договоренности

Работаю один.

#6Разработка плагинов
#16WooCommerce
#19Интеграция платежных систем
#86WordPress
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#437
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

guest_1693395250239
2 года в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Реализовать плагин платежного шлюза Boxberry для WooCommerce WordPress
WooCommerceWordPressИнтеграция платежных системРазработка плагинов
Реализован плагин платежного шлюза для Woocommerce. ТЗ полностью выполнено, сроки соблюдены, качество выполнения на высоте. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Было очень приятно работать над Вашим заказом. Благодарю за задачу!
Ответный отзыв
S1AnGeR
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
3 года назад
Добавить платежный шлюз woocommerce для оплаты товаров
WooCommerce
Благодарю, Геннадия. Очень добросовестно выполнил задачу. продемонстрировал , достаточно оперативно внёс необходимые правки.
Благодарю за интересную задачу! Буду рад поработать с Вами снова.
Ответный отзыв
latechnique
Елена 
39 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
2 отзыва
$50
10 баллов
5 лет назад
Прикрутить oplata.info к сайту
PHP
Рекомендую! Сделал все в срок. Учел мои пожелания. Буду работать с ним постоянно.
Благодарю! Крайне интересная задача)
Ответный отзыв
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Правки в скрипте в связи с переходом на новую версию пхп 7.1
PHP
Молодец, справился очень быстро, еще и немного дополнил скрипт, человек знает свою работу.
Благодарю за интересную задачу!
Ответный отзыв
Dolotok
38 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Написать скрипт на PHP работа с временем (для начинающих)
PHP
Отличный исполнитель. Выполнил работу за 20 минут. Без лишних вопросов. Рекомендую заказчикам, которые ценят свое время и не любят обсуждать одно и тоже по 10 раз
Благодарю за задачу! Был рад помочь!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
4 отзыва
$50/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга