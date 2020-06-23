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Использую:
PHP
MySQL
Ajax
jQuery
JavaScript
JSON
XML
HTML
CSS
Laravel
Node JS
Умею:
Подключать платежные системы
Интегрировать различные API
Подключать различные формы
Писать плагины под Wordpress
Писать плагины под XenForo
Писать ботов для Telegram, VK и Viber
Способы оплаты:
Bitcoin
Банковская карта (RU)
USDT
Tron (TRX)
Другие, по предварительной договоренности
Работаю один.
Я против войны в Украине!
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#437
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
WooCommerceWordPressИнтеграция платежных системРазработка плагинов
Реализован плагин платежного шлюза для Woocommerce. ТЗ полностью выполнено, сроки соблюдены, качество выполнения на высоте. Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Было очень приятно работать над Вашим заказом. Благодарю за задачу!
$100
10 баллов
3 года назад
WooCommerce
Благодарю, Геннадия. Очень добросовестно выполнил задачу. продемонстрировал , достаточно оперативно внёс необходимые правки.
Ответный отзыв
Благодарю за интересную задачу! Буду рад поработать с Вами снова.
$50
10 баллов
5 лет назад
PHP
Рекомендую! Сделал все в срок. Учел мои пожелания. Буду работать с ним постоянно.
Ответный отзыв
Благодарю! Крайне интересная задача)
$6
10 баллов
5 лет назад
PHP
Молодец, справился очень быстро, еще и немного дополнил скрипт, человек знает свою работу.
Ответный отзыв
Благодарю за интересную задачу!
$5
10 баллов
5 лет назад
PHP
Отличный исполнитель. Выполнил работу за 20 минут. Без лишних вопросов. Рекомендую заказчикам, которые ценят свое время и не любят обсуждать одно и тоже по 10 раз
Ответный отзыв
Благодарю за задачу! Был рад помочь!
Веб-программирование
4 отзыва
$50/час
от $100от 1 часа
нет рейтинга