dimonkasok

Дима Климко dimonkasok

 
44 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

alex_ost
32 года
4 года в сервисе
Был
24 дня назад
$4
10 баллов
4 года назад
Нарисовать простое изображение автомобиля
Приятный в общении заказчик. Я был рад с ним поработать.
Спасибо, выполнил мой заказ быстро, все прошло без заминок, а это важно!
Ответный отзыв
smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
Был
21 день назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Правки в скрипте в связи с переходом на новую версию пхп 7.1
PHP
Благодарю за интересную задачу!
Молодец, справился очень быстро, еще и немного дополнил скрипт, человек знает свою работу.
Ответный отзыв
cypher0909
Равиль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Поправить php скрипт переводчика
PHP
Работа оплачена, всё хорошо.
Все было сделано в сроки и это не первый мой заказ у этого исполнителя, спасибо за работу!
Ответный отзыв
innakarlova24
Инна 
31 год
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Нарисовать простые геометрические фигуры
Отличный работодатель, надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Инна работу сделала хорошо и быстро, видно что разбирается в данном вопросе по отрисовке геометрических фигур.
Ответный отзыв
Berryparts
Полина 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать на графическом планшете простые изображения
Без нареканий!
Все было сделано так как мне нужно и быстро, спасибо!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов