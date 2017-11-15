dimonkasok

Требуется создать простое векторное изображение внедорожника Jeep с использованием CorelDRAW. В проекте имеется подробное техническое задание и пример. Ожидается качественная отрисовка с учетом всех деталей.
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 года назад
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Доброго для, есть рабочий скрипт, который успешно рабюотал на версии 5.2, теперь я поменял интерпритатор на версию 7.1 и перерь нужно пофиксить ошибки которые вследствии этого возникли! В архиве есть как пхп ...Завершен5 лет назад
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Доброго дня! Нужно немного доработать скрипт переводчика, все что нужно сделать я подробно описал в приложении.Завершен5 лет назад
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Привет! Нужен человека с навыками работы на планшете и с графическими программами в которых можно рисовать геометрические фигуры. Нужно нарисовать около 80-ти, несложных фигур и только их очертание (многие фигуры повторяются), в тз ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен6 лет назад
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Привет! Нужна небольшая правка плагина слайдера bxslider все подробно описал в приложении нужен человек со знаниями CSS, Javascript в архиве файл ЧИТАТЬ.txtHTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Нужно от руки нарисовать несколько изображений все описал в файле (читать.txt) и примеры положил тех рисунков что нужно нарисовать.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен7 лет назад
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Привет! На сайте все даты из выборки бд выводятся такого вида 2017-11-15T00:00:00 нужно чтобы отображались на сайте так 15 Ноября 2017 годаЗавершен7 лет назад
Привет, есть файл data.xml из него я вывожу скриптом что в файле index.php нужную мне инфу циклом сам скрипт и хмл файл и описание в прикрепил в архив.Завершен7 лет назад
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Привет! Нужен человек который хорошо разбирается в пхп и javascript с опытом работы гугл мапс апи по сути нужно переделать то что есть но на пхп версии, сейчас на javascript вывод инфы идет ...Завершен8 лет назад
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Привет! нужен человек который напишет скрипт на java + php который будет брать данные с БД, немного пересчитывать и выводить на сайте. Более подробно в ТЗ.Завершен8 лет назад
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Привет, нужно спарсить некоторые данные вашим парсером (мне нужнен только результат парсинга), спарсить нужно только название ссылку на фото полное описание ссылку на страницу с товаром ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Привет, нужно написать парсер на php для грабинга контента 4 позиций с сайта каталога нужно спарсить данные в текстовик .txt титл линк на фото описание цена ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
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Приветствую! есть скрипт расчета расстояния между городами использует гугл мапс апи нужен человек со знанием javascript + php необходимо добавить новые функции в скрипт и сменить механизм вывода информации на сайте! ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
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Приветствую! нужен человек хорошо знающий java, который напишет скрипт всплывающего сообщения, принцип работы как вконтакте! Работать должен во всех браузерах! ТЗ приложил.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Приветствую! Нужен человек со знанием пхп и яваскрипт, работы не много думаю на час работа с АПИ одного сервиса, ему отсылается запрос, а в ответ он дает данные эти данные нужно взять ...Завершен9 лет назад
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Нужна доработка скрипта комментариев для сайта - моего варианта или можете предложить свой вариант если подойдет более подробно все описал в тзЗавершен9 лет назад
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Привет! есть скрипт гугл переводчика он до недавнего времени месяца 4 назад как я его запускал переводил текстовые файлыВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
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Приветствую! Нужно написать скрипт для генерации карты сайта на php, с возможность поставить на crone поле подробно описал в ТЗ!Завершен9 лет назад
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Нужна небольшая доработка в ява скрипте, нужно результат функции передать в другую переменную сделать небольшие правки.Завершен9 лет назад
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Добрый день! Нужно доработать существующую гугл-карту прикрутить поиск по-городам, более подробно в ТЗВеб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад