Правки в скрипте в связи с переходом на новую версию пхп 7.1

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Завершен5 заявок358 просмотров

Доброго для, есть рабочий скрипт, который успешно рабюотал на версии 5.2, теперь я поменял интерпритатор на версию 7.1 и перерь нужно пофиксить ошибки которые вследствии этого возникли!

В архиве есть как пхп файлы, так и база данных которую нужно установить и потом тестировать и удалить ошибки..

PHP
5 лет назад
dimonkasok
44 года
14 лет в сервисе
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7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

smorchkov
Геннадий 
34 года
6 лет в сервисе
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5 лет назад
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Молодец, справился очень быстро, еще и немного дополнил скрипт, человек знает свою работу.
Благодарю за интересную задачу!

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