Правки в скрипте в связи с переходом на новую версию пхп 7.1

Доброго для, есть рабочий скрипт, который успешно рабюотал на версии 5.2, теперь я поменял интерпритатор на версию 7.1 и перерь нужно пофиксить ошибки которые вследствии этого возникли!

В архиве есть как пхп файлы, так и база данных которую нужно установить и потом тестировать и удалить ошибки..