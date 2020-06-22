Необходимо создать программку для считывания типового содержимого интернет страниц обучающей программы и преобразование в xml файл. Для входа в программу надо перейти по адресу web2.olimpoks.com:9001 «Подготовка к экзамену». Далее выбрать группу «Демо». ...
Python программист для реализации не сложного проекта - срочно!
Python программист для реализации не сложного проекта - срочно!
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