Python программист для реализации не сложного проекта - срочно!

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок631 просмотр

Python программист для реализации не сложного проекта - срочно!

ТЗ исполнителю! Оплата по факту готовности 400$ - срок 5 дней

Оставляйте Ваш телеграмм

Python
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WebSockratStudio
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