Python программист для реализации не сложного проекта - срочно!

Всем добрый день! Мне нужно загрузить файлы сайта на хостинг и выполнить все необходимые настройки, чтобы он показывался. Есть инструкция по установке. Сайт с автообновлением ленты новостей. Инструкицю прикрепляю. Прошу оценить ...