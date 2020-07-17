Junior Python / Backend developer

Junior python developer со знанием веб-фреймворка Django. Занимался разработкой GUI и веб-проектов. Цель - продолжать развиваться и оттачивать навыки в интересной мне области, которой и является вэб-программирование.

Часто используемый стeк: Django 3 + html&css, bootstrap, JavaScript.

Soft skills - грамотная речь, коммуникабельность, пунктуальность, стрессоустойчивость, внимательность в работе, способность работать в режиме многозадачности, готовность к работе в команде и индивидуальный подход. Умение работать с большими объемами данных, их структурирование и сегментирование. Желание постоянно учиться и развиваться.

Мой GitHub: https://github.com/python-the-snake

Мой сайт: https://schalimov.pythonanywhere.com