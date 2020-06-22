Нужно загрузить файлы сайта на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок569 просмотров

Всем добрый день! 

Мне нужно загрузить файлы сайта на хостинг и выполнить все необходимые настройки, чтобы он показывался.

Есть инструкция по установке. Сайт с автообновлением ленты новостей.

Инструкицю прикрепляю.

Прошу оценить стоимость работы и срок. 

Отвечу на все вопросы в л/с.

Спасибо за отклики! 

5 лет назад
Vikukusik
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