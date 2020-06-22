Всем добрый день!

Мне нужно загрузить файлы сайта на хостинг и выполнить все необходимые настройки, чтобы он показывался.

Есть инструкция по установке. Сайт с автообновлением ленты новостей.

Инструкицю прикрепляю.

Прошу оценить стоимость работы и срок.

Отвечу на все вопросы в л/с.

Спасибо за отклики!