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Вывод хар-к modx
Добрый день, есть им на modx в карточке товара мы видим вывод характеристик, в админ панели товара они отсутствуют )
Если в админке заполнить хоть одно поле и потом стереть, то в карточке товара хар-ки исчезают
Задача разобраться откуда выводятся хар-ки и сделать их вывод в админке редактируемым!
https://ros-kkm.ru/56-katalog/20-vesovoe-oborudovanie/32-elektronnyie-vesyi/50-tovarnyie/98-do-300-kg/215474-torgovyie-vesyi-massa-k-tb-m-300.2-ra1.html вот карточка товара
А в админке она выглядит так:
Если разберетесь с этим будет следующее задание на вывод этих хар-к в карточке по шаблону:
Складские весы Mercury M-ER 333ACP-300.100 ''TRADER'' (500x405мм) от компании РосПоставка - официальный дилер производителя "Mercury" с максимальным пределом взвешивания - 300 кг. Данные складские весы относятся к "напольному" типу и имеют следующие размеры "50""60""80". К особым преимуществам можно отнести наличие "автономного питания", дискретность в "50" грамм, наличие "памяти товаров" и "жидкокристаллический дисплей".
Вес данной модели составляет "12" кг и она обладает "защитой от влаги"
Мы предоставляем гарантию на данный товар "12" месяцев
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