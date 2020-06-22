Нужен Phyton специалист

Есть исходный код мониторинговой системы, там приличный кусок написан на Phyton. Для начала нужно провести анализ этого кода, чтобы как в данной системе писать свой код на пайтоне и коннектить его с системой. Дальше, нужно будет сделать свою систему, похожую на ту что мы разберем. Проект долгий и перспективный, ищем человека на долгое сотрудничество в перспективе.