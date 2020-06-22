Нужен Phyton специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки448 просмотров

Есть исходный код мониторинговой системы, там приличный кусок написан на Phyton.  Для начала нужно провести анализ этого кода, чтобы как в данной системе писать свой код на пайтоне и коннектить его с системой. Дальше, нужно будет сделать свою систему, похожую на ту что мы разберем. Проект долгий и перспективный, ищем человека на долгое сотрудничество в перспективе.

Python
5 лет назад
analarina
29 лет
6 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Ирина
 
41 год
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
5 лет назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
5 лет назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 часов назад
15 отзывов(-1)
5 лет назад