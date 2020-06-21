Нужен калькулятор размера и доработки на сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка922 просмотра

Добрый день! 

Система управления -  vamshop 1 (OScommerce), 

Если можете сделать что-то отдельно, пишите обсудим. 

1) Калькулятор расчета стоимости размера изображения по заданным параметрам. Формула есть.  Нужно чтобы корректно клалось в корзину. 

Примеры в поле "свой размер":  https://www.allstick.ru/naklejki_na_stenu/nadpisi/Dobro_pozhalovat_nadpisi.html  

https://na-oboi.ru/products/priytnogo-appetita-detail/ 

2) В данный момент скидка рассчитывается только по основной цене товара, в моем случае 3 размера у товара и 3 цены. Цена для 2го и 3го размеров, задается методом прибавления к основной цене (+400 руб.) в атрибутах размера. Нужно сделать чтобы скидка высчитывалась не только от основной цены, а и от цены для 2го и 3го размера. 

3) Сделать плитку тегов подобную https://vk.com/plitkategov?z=video-195551362_456239021%2Fvideos-195551362%2Fpl_-195551362_-2  

Прошу написать стоимость и сроки по каждой из работ отдельно.

Работа и оплата: я даю архив сайта, вы выгружаете к себе делаете, показываете что сделали и что все работает, я оплачиваю работу, вы отправляете файлы. 

Хорошего дня!  

5 лет назад
zaharchenkoa
Алексей 
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад