Нужен калькулятор размера и доработки на сайт

Добрый день!

Система управления - vamshop 1 (OScommerce),

Если можете сделать что-то отдельно, пишите обсудим.

1) Калькулятор расчета стоимости размера изображения по заданным параметрам. Формула есть. Нужно чтобы корректно клалось в корзину.

Примеры в поле "свой размер": https://www.allstick.ru/naklejki_na_stenu/nadpisi/Dobro_pozhalovat_nadpisi.html

https://na-oboi.ru/products/priytnogo-appetita-detail/

2) В данный момент скидка рассчитывается только по основной цене товара, в моем случае 3 размера у товара и 3 цены. Цена для 2го и 3го размеров, задается методом прибавления к основной цене (+400 руб.) в атрибутах размера. Нужно сделать чтобы скидка высчитывалась не только от основной цены, а и от цены для 2го и 3го размера.

3) Сделать плитку тегов подобную https://vk.com/plitkategov?z=video-195551362_456239021%2Fvideos-195551362%2Fpl_-195551362_-2

Прошу написать стоимость и сроки по каждой из работ отдельно.

Работа и оплата: я даю архив сайта, вы выгружаете к себе делаете, показываете что сделали и что все работает, я оплачиваю работу, вы отправляете файлы.

Хорошего дня!