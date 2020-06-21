Добрый день. Мне нужна html страница копия trello 1. с возможностью создавать колонки 2. внутри колонки создавать карточки 3. Перемещать карточки 4. Все должно скролиться так-же ...
Нужен калькулятор размера и доработки на сайт
Добрый день!
Система управления - vamshop 1 (OScommerce),
Если можете сделать что-то отдельно, пишите обсудим.
1) Калькулятор расчета стоимости размера изображения по заданным параметрам. Формула есть. Нужно чтобы корректно клалось в корзину.
Примеры в поле "свой размер": https://www.allstick.ru/naklejki_na_stenu/nadpisi/Dobro_pozhalovat_nadpisi.html
https://na-oboi.ru/products/priytnogo-appetita-detail/
2) В данный момент скидка рассчитывается только по основной цене товара, в моем случае 3 размера у товара и 3 цены. Цена для 2го и 3го размеров, задается методом прибавления к основной цене (+400 руб.) в атрибутах размера. Нужно сделать чтобы скидка высчитывалась не только от основной цены, а и от цены для 2го и 3го размера.
3) Сделать плитку тегов подобную https://vk.com/plitkategov?z=video-195551362_456239021%2Fvideos-195551362%2Fpl_-195551362_-2
Прошу написать стоимость и сроки по каждой из работ отдельно.
Работа и оплата: я даю архив сайта, вы выгружаете к себе делаете, показываете что сделали и что все работает, я оплачиваю работу, вы отправляете файлы.
Хорошего дня!
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