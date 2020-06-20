Сделать канбан доску на jquery

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Закрыт5 заявок993 просмотра

Добрый день.

Мне нужна html страница копия trello

1. с возможностью создавать колонки

2. внутри колонки создавать карточки

3. Перемещать карточки

4. Все должно скролиться так-же как на оригинальном trello

5. Возможность редактировать название карточек

6. Возможность редактировать название колонок

требование bootstrap4, jquery

цветовая схема https://getbootstrap.com/docs/4.4/examples/dashboard/

Интересует только верстка в базовом стиле bootstrap и js логика без обращений на сервер

BootstrapHTMLJavaScriptjQuery
5 лет назад
scalex
Антон 
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