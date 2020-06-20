Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить ...
Типовой сайт на реакте с авторизацией (можно кандидатам без опыта)
1. react с ssr + redux + typescript + mysql
2. авторизация через фейсбук + запись в базу
3. страница с правилами сайта и ссылка на неё при авторизации (пока не чекнул, что прочитал и согласен — зарегистрироваться нельзя).
4. мультиязычность (ru / eng)
5. тесты
6. линтеры
Можно собрать из бутстрапов, готовых библиотек (ссылку на пример с компонентами-дизайнами, которые есть скину).
Готов рассмотреть студентов / кто только обучается, я готов подсказывать и помогать довести до ума.
Оплата по факту, можем побить и принимать по частям.
Кодревью обязательно, нужно сделать сайт с акцентом на технические детали, нежели на функциональность.
Заявки фрилансеров
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