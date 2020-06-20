Типовой сайт на реакте с авторизацией (можно кандидатам без опыта)

1. react с ssr + redux + typescript + mysql

2. авторизация через фейсбук + запись в базу

3. страница с правилами сайта и ссылка на неё при авторизации (пока не чекнул, что прочитал и согласен — зарегистрироваться нельзя).

4. мультиязычность (ru / eng)

5. тесты

6. линтеры

Можно собрать из бутстрапов, готовых библиотек (ссылку на пример с компонентами-дизайнами, которые есть скину).

Готов рассмотреть студентов / кто только обучается, я готов подсказывать и помогать довести до ума.

Оплата по факту, можем побить и принимать по частям.

Кодревью обязательно, нужно сделать сайт с акцентом на технические детали, нежели на функциональность.