Типовой сайт на реакте с авторизацией (можно кандидатам без опыта)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок951 просмотр

1. react с ssr + redux + typescript + mysql

2. авторизация через фейсбук + запись в базу

3. страница с правилами сайта и ссылка на неё при авторизации (пока не чекнул, что прочитал и согласен — зарегистрироваться нельзя).

4. мультиязычность (ru / eng)

5. тесты

6. линтеры

Можно собрать из бутстрапов, готовых библиотек (ссылку на пример с компонентами-дизайнами, которые есть скину).

Готов рассмотреть студентов / кто только обучается, я готов подсказывать и помогать довести до ума.

Оплата по факту, можем побить и принимать по частям.

Кодревью обязательно, нужно сделать сайт с акцентом на технические детали, нежели на функциональность.

BootstrapMySQLTypeScript
5 лет назад
php_prog
Павел 
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