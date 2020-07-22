Нужно сделать рассылку и подписку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка658 просмотров

Нужно сделать рассылку и подписку на сайт.

Сайт делался на модыксе.

НО надо рассылку как отдельный скрипт (файлы хранить в папке на сервере, а не в бд)

Пишите Ваши сроки и цены.

ТЗ прямо в формах написано

https://medicfatal.ru/podpiska

https://medicfatal.ru/rassylka-zaregistrirovannym-polzovatelem

5 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
22 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$30
12 дней
Escrow
Прекрасно поработали. Андрей все сделал быстро и без нервов, все работает быстро. Просто профессионал.
Хороший заказчик, отличная коммуникация, с оплатой проблем нет

Заявки фрилансеров

ZendReact
Андрей 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад