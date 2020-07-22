Для одного из сайтов под управлением Wordpress хотим внедрить возможность выбора языка, но готовые плагины использовать не хотим, из-за большого количества страниц на сайте и невозможности адаптации, количество страниц в приделах 15000. Нам необходимо переводить ...
Нужно сделать рассылку и подписку
Нужно сделать рассылку и подписку на сайт.
Сайт делался на модыксе.
НО надо рассылку как отдельный скрипт (файлы хранить в папке на сервере, а не в бд)
Пишите Ваши сроки и цены.
ТЗ прямо в формах написано
https://medicfatal.ru/podpiska
https://medicfatal.ru/rassylka-zaregistrirovannym-polzovatelem
Выбранный исполнитель
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