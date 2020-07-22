Нужно сделать рассылку и подписку

Есть сайт https://il-mio.ru/ Доработки: 1. Фильтр барахлит. Если зайти в каталог https://il-mio.ru/kofe-v-zernah и сделать сортировку по цене -> по возрастанию, то открывается несуществующая страница. Нужно поправить. 2. В том же фильтре сортировка по ...