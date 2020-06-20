Доброго дня! Сайт сверстан в Элементор, вордпресс == в Сафари не отображаются некоторые картинки например на главной странице https://prazdnikon.ru/ вот так http://joxi.ru/J2bQRkYTGJDK3m = например, загружаеется картинка https://prazdnikon.ru/wp-content/uploads/2019/06/xlogo.png но в итоге она ...
Лк и админка на cms или фреймворке
Создать Кабинет клиента. Кабинет модератора. Кабинет админа.
Проект не сложный. Файлы с разъяснениями "как я это вижу приложил"
Бюджет 13 евро
Заявки фрилансеров
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