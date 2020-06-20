Лк и админка на cms или фреймворке

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки719 просмотров

Создать Кабинет клиента. Кабинет модератора. Кабинет админа.

Проект не сложный. Файлы с разъяснениями "как я это вижу приложил"

Бюджет 13 евро

5 лет назад
Oleg-2016
Олег 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Имран
 
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Георгий
 
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5 лет назад