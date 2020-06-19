Разработка сайта по теме криптовалют

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок992 просмотра

Требуется разработка сайта с курсами криптовалют

Часть задания:

- Парсинг курсов криптовалют со всех основных бирж

- Парсинг графиков с бирж

- Звуковые уведомления по достижению определенной цены

Более подробно при личном общении

5 лет назад
guest_15925963875312
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Али
 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 дней назад
23 отзыва
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
5 часов назад
61 отзыв
5 лет назад
Руслан
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
54 отзыва(-3)
5 лет назад
Давид
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
248 отзывов(-1)
5 лет назад
Алексей
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад
Никита
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад