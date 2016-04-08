Красивый дизайн, адаптивная верстка, уникальный движок и админка для каждого проекта
Разрабатываю уникальные движки, личные кабинеты, системы контроля товарами, системы управления бизнесом, автоматизация документооборота - по тз или без
Опыт в работе программирования 20 лет.
Применяемый стек технологий
PHP7+HTML5+JavaScript+Bootstrap5+MYSQL
При необходимости
Shell скрипты, Ajax, HTML5, любые другие SQLDB, Дельфи, С++, С, Java
Прайслист:
- Лендинги, магазины и тд от 1000$
- Средние проекты от 2300$
- Крупные проекты от 3000$
- Все проекты пишу и разрабатываю на уникальной платформе либо с чистого листа(с нуля)
- Панель управления сайтом создается индивидуально для каждого проекта
- Дизайн рисуется индивидуально при необходимости
- Предоставляю поддержку (поддержка платная, сумма зависит от время-затрат, цены не космические)
- WebMoney, ЯД
- Сбербанк
- Банковский перевод Contact, Western Union, MoneyGram
В скайпе на связи с 10:00 до 04:00
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- РОСГАРАНТ228 просмотров
- Онлайн продажа авиабилетов691 просмотр
- Онлайн видео чат807 просмотров
- Система по поиску и найму адвокатов550 просмотров
- Биржа цифровой собственности, аукцион567 просмотров
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- Интегратор платежных систем533 просмотра
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- Prices.md - агрегатор товаров, сравнение цен542 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
2 года назад
Заказывал лендинг страницу для модели. Сделал очень быстро и как мы хотели. Рекомендую.
Ответный отзыв
отличный заказчик, оплата вовремя
$1800
9 баллов
2 года назад
Хороший спец, рекомендую
Ответный отзыв
поставленные цели, оплата, все норме, рекомендую
$1750
10 баллов
3 года назад
Мастер обладает огромным опытом и проффесионализмом. Все делает толково. Техзадание соблюдает и даже подсказывает. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, знает что желает, точно ставит задачи, оплата в срок
$1000
10 баллов
8 лет назад
Все было сделано аккуратно, с учетом всех пожеланий.
Ответный отзыв
Елена очень четко поставила задачу поэтому рад что мы достигли нужного результата, рекомендую как заказчика, знает что требуется и что требовать, оплата в срок буду рад дальнейшему сотрудничеству
$100
10 баллов
8 лет назад
Все сделано на 5 баллов! Будем работать дальше
Ответный отзыв
Были четкие требования к заданию, выполнили в срок, рассчитались тоже в срок
Сайты «под ключ»
14 отзывов
$10/час
от $2300от 15 дней
нет рейтинга
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7 отзывов
$10/час
от $1000от 15 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$10/час
от $1000от 15 дней
нет рейтинга
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2 отзыва
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от $200от 1 дня
нет рейтинга