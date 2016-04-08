Красивый дизайн, адаптивная верстка, уникальный движок и админка для каждого проекта

Разрабатываю уникальные движки, личные кабинеты, системы контроля товарами, системы управления бизнесом, автоматизация документооборота - по тз или без

Опыт в работе программирования 20 лет.

Применяемый стек технологий

PHP7+HTML5+JavaScript+Bootstrap5+MYSQL

При необходимости

Shell скрипты, Ajax, HTML5, любые другие SQLDB, Дельфи, С++, С, Java

Прайслист : Лендинги, магазины и тд от 1000$ Средние проекты от 2300$

Крупные проекты от 3000$

Все проекты пишу и разрабатываю на уникальной платформе либо с чистого листа(с нуля)

Панель управления сайтом создается индивидуально для каждого проекта

Дизайн рисуется индивидуально при необходимости

Предоставляю поддержку (поддержка платная, сумма зависит от время-затрат, цены не космические)

Оплата:

- WebMoney, ЯД

- Сбербанк

- Банковский перевод Contact, Western Union, MoneyGram

В скайпе на связи с 10:00 до 04:00