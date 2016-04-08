advaweb

Али advaweb

 
43 годаРоссия/Братск
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
Красивый дизайн, адаптивная верстка, уникальный движок и админка для каждого проекта

Разрабатываю уникальные движки, личные кабинеты, системы контроля товарами, системы управления бизнесом, автоматизация документооборота -  по тз или без

Опыт в работе программирования 20 лет.

Применяемый стек технологий

PHP7+HTML5+JavaScript+Bootstrap5+MYSQL

При необходимости

Shell скрипты, Ajax, HTML5, любые другие SQLDB, Дельфи, С++, С, Java

Прайслист:
  • Лендинги, магазины и тд от 1000$
  • Средние проекты от 2300$

  • Крупные проекты от 3000$

  • Все проекты пишу и разрабатываю на уникальной платформе либо с чистого листа(с нуля)
  • Панель управления сайтом создается индивидуально для каждого проекта
  • Дизайн рисуется индивидуально при необходимости

  • Предоставляю поддержку (поддержка платная, сумма зависит от время-затрат, цены не космические)

Оплата:

- WebMoney, ЯД

- Сбербанк

- Банковский перевод Contact, Western Union, MoneyGram

В скайпе на связи с 10:00 до 04:00

PHPJavascriptMySQLHTMLAjaxJava
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Manager_Onlyfans
Олег 
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$100
10 баллов
2 года назад
Создать сайт
Заказывал лендинг страницу для модели. Сделал очень быстро и как мы хотели. Рекомендую.
отличный заказчик, оплата вовремя
Ответный отзыв
kirrus
Кирилл 
53 годаЛатвия
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1800
9 баллов
2 года назад
СБС
Хороший спец, рекомендую
поставленные цели, оплата, все норме, рекомендую
Ответный отзыв
guest_16160607877713
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1750
10 баллов
3 года назад
Видеосервис общения с оплатой за время
Мастер обладает огромным опытом и проффесионализмом. Все делает толково. Техзадание соблюдает и даже подсказывает. Рекомендую.
Отличный заказчик, знает что желает, точно ставит задачи, оплата в срок
Ответный отзыв
greystar
58 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$1000
10 баллов
8 лет назад
Сайт агентства
Все было сделано аккуратно, с учетом всех пожеланий.
Елена очень четко поставила задачу поэтому рад что мы достигли нужного результата, рекомендую как заказчика, знает что требуется и что требовать, оплата в срок буду рад дальнейшему сотрудничеству
Ответный отзыв
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Сбор семантического ядра разделов
Все сделано на 5 баллов! Будем работать дальше
Были четкие требования к заданию, выполнили в срок, рассчитались тоже в срок
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
14 отзывов
$10/час
от $2300от 15 дней
нет рейтинга
Веб-программирование
7 отзывов
$10/час
от $1000от 15 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
3 отзыва
$10/час
от $1000от 15 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга