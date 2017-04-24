360focus

Айжан 360focus

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Artyom-S
Артём 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$340
10 баллов
4 года назад
Верстка под shopify
Shopify
Рекомендую к работе)
shevaha
Кирилл 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Редизайн сайта свадебной тематики
Все прошло отлично, рекомендую
Дизайн красивый и функциональный!
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ga_l_an
Андрей 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Нужно сделать концовку для видео со слоганом, лого, урл и социалки
Замечательный заказчик. Четкое ТЗ и быстрая оплата. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Сделал все быстро, с первого раза, строго по ТЗ и без единой правки! Огромное спасибо! Буду обязательно обращаться еще
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samadi_pro
Владимир 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Анимировать intro для youtube канала
Очень легко работать с Айжан. Без лишних слов)
Безумно довольна работой с Владимиром! Сделал все с первого раза, строго по ТЗ и даже лучше того, что я ожидала! Однозначно буду работать еще. Спасибо огромное
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marhem
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Требуется натянуть дизайн на WordPress
WordPress
Все в срок - рекомендую! Отличный заказчик, +
Максим большой молодец! Сделал все в лучшем виде
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