Есть верстка (мобильная и десктоп) ее надо натянуть на shopify
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется сверстать темы для шопифай. Мобильная и десктоп + настройка на платформе Дизайны тут: https://www.dropbox.com/s/ky0zpa48fam9xaj/Cloud%20Seven.zip?dl=0Закрыт7 лет назад
Скетч файл тут: https://www.dropbox.com/s/2ytd7471ean8p3h/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB2.sketch?dl=0 Превьюха тут: https://www.dropbox.com/s/yij98ty8l3e1np2/kotel.png?dl=0Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Изменился дизайн сайта, нужно переверстать. Сейчас сайт выглядит так https://goo.gl/yNeaqQ Архив тут: https://drive.google.com/file/d/1VAnbL66Etcm8Pi2rX18LnzKZcfyzgcnr/viewHTML-верстка11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать концовку для видео со слоганом, лого и сайтом и социальными сетями. концовка в этом видео как пример https://www.youtube.com/watch?v=VofA3g4m7b4 само видео https://www.dropbox.com/s/rjrbhpr4cbl8hiy/Thabet%20IM%201.mp4?dl=0 (концовка нужна к этому видео, тут в конце сделан как черновик) ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 лет назад
Архив с psd тут https://www.dropbox.com/s/d6fxh9193yzdpiw/logo%26header.zip?dl=0 Сначала мы видим лампочку, которая постепенно загорается мерцая (как лампа дневного света мерацает, если баласт барахлит) Дальше небольшой паралакс на лягушек и муравье, после чего ...Анимация1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть лого, но исходник утерян, требуется перерисовать его в вектореЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Есть логотип (космонавт) и есть картинка (в стиле праздника Холи) Требуется получить лого, написанное пальцем на красках (как в примере)Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Есть дизайн (psd) требуется его верстка и натяжка на WordPress Материалы тут: https://mega.nz/#!as9U0bJa!PM8Z6aeA-ChWTU7ygBtOT4sv_K6vxfsIWJD00wi5HJgЗавершен7 лет назад
Нужен стильный дизайн для блога. Главная + внутренние страницы.Завершен8 лет назад
- $300
Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книгиЗавершен8 лет назад
- $300
Требуется редизайн электронной библиотеки: -Главная -Страница оглавления -Страница книгиДизайн сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $400
-Главная страница -Страница новостей -Страница показовЗавершен8 лет назад
shop-script стоит в облаке, требуется доработать плагин доставки СДЭК (https://www.webasyst.ru/store/plugin/shipping/sydsek/) чтобы возможно было указать порог бесплатной доставки от суммы заказа (это уже есть) и стоимости доставки. Те если заказа на 1500+ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн под десктоп и под мобильную версию, требуется качественная верстка Файлы для ознакомления тут: https://mega.nz/#!m41yQRqb!jDuii1fKgoOS6GAbskdi_sIObO2ffGuhTZnpN3UghuQЗавершен8 лет назад
- $600
Требуется создать лендинг для производителя ЭС, а так же сделать рендеры бутылок (На бутылку "натянуть" этикетку и вкус) Детали в личном общенииЗавершен8 лет назад
- $320
В связи со сменой позиционирования и названия требуется редизайн сайта, а именно: - главная страница - страница статьи - страница раздела/тега В первую очередь нужен удобный, легкий и стильный ...Завершен8 лет назад
Выделенный сервер, требуется установить и настроить pagespeed https://modpagespeed.com/doc/download для nginx И настроить корректную работу крон для двух сайтов на сервереСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
В связи со сменой позиционирования и названия требуется редизайн сайта, а именно: - разработка лого - главная страница - страница статьи - страница раздела/тега В первую очередь нужна ...Завершен8 лет назад
Требуется создать "вкусное" описание для вкуса жидкости (электронные сигареты) На данный момент оно крайне банально 01 - клубнично арбузная жвачка02 - завтрак (фруктовые колечки)03 - малиново виноградная шипучка04 - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад