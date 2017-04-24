Нужно сделать концовку для видео со слоганом, лого и сайтом и социальными сетями. концовка в этом видео как пример https://www.youtube.com/watch?v=VofA3g4m7b4 само видео https://www.dropbox.com/s/rjrbhpr4cbl8hiy/Thabet%20IM%201.mp4?dl=0 (концовка нужна к этому видео, тут в конце сделан как черновик) ...