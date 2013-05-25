Разработка сайтов, магазинов, порталов, дизайн сайтов, html - верстка
- Обширные знания: PHP, MySQL, HTML (W3C), XHTML, CSS, JavaScript, jQuery, CMS Drupal, CMS sNews, CMS Joomla и т.д.
- Семантическая, кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка блоками (DIV) по стандартам W3C.
- Создание шаблонов для CMS Wordpress, OpenCart, Drupal, Wordpress, Joomla, sNews и т.д.
- Дизайн сайтов, брошюр и т.д.
- Профессиональный копирайтинг и рерайтинг (продающие тексты, художественные статьи и т.д.)
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$100
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
6 лет назад
Максим большой молодец! Сделал все в лучшем виде
Ответный отзыв
Все в срок - рекомендую! Отличный заказчик, +
$8
10 баллов
6 лет назад
Желаю успехов на фрилансе. Очень помог. Адекватный хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата - Рекомендую.
$140
10 баллов
10 лет назад
Как всегда с Максимом было приятно работать - всё четко, быстро и без нервов. Рекомендую к сотрудничеству этого человека. Спасибо, Максим, обращусь ещё не раз.
Ответный отзыв
Пример идеального заказчика, без преувеличения. Работать одно удовольствие. Отлично сработали! Как всегда буду рад новой работе )
$120
10 баллов
10 лет назад
Максим как всегда проявил себя как профессионал, оперативно вносил доработки. Замечания слушал и исправлял со скоростью звука... за все проекты, которые я поручал этому человеку ни разу не слышал жалоб, отговорок и нытья, чтобы "добавили денюжку" - человек сдержан, справедлив и честен. Очень рекомендую данного специалиста. Надеюсь на такое же приятное дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Как всегда с Николаем было приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Очень рекомендую этого работодателя.
$170
10 баллов
11 лет назад
Работой Максима очень доволен,профессионал своего дела,быстрое исполнение,умеренные цены,буду и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Евгений, заказчик с которым просто комфортно работать. Понятное и подробное ТЗ, не отнимает времени на лишние вопросы. Своевременная оплата и адекватная проверка работы + уважение к исполнителю. Сотрудничеством доволен.
Системы управления (CMS)
7 отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга