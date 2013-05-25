marhem

Максим Аникин marhem

 
35 летРоссия/Чебоксары
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка сайтов, магазинов, порталов, дизайн сайтов, html - верстка

- Обширные знания: PHP, MySQL, HTML (W3C), XHTML, CSS, JavaScript, jQuery, CMS Drupal, CMS sNews, CMS Joomla и т.д.

- Семантическая, кроссбраузерная, адаптивная, валидная верстка блоками (DIV) по стандартам W3C.

- Создание шаблонов для CMS Wordpress, OpenCart, Drupal, Wordpress, Joomla, sNews и т.д.

- Дизайн сайтов, брошюр и т.д.

- Профессиональный копирайтинг и рерайтинг (продающие тексты, художественные статьи и т.д.)

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLДизайн сайтаHTMLCSSJoomlaDrupaljQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
360focus
Айжан 
42 годаКазахстан
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Требуется натянуть дизайн на WordPress
Максим большой молодец! Сделал все в лучшем виде
Все в срок - рекомендую! Отличный заказчик, +
Ответный отзыв
seo_isa
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Почистить сайт от вирусов
Желаю успехов на фрилансе. Очень помог. Адекватный хороший исполнитель.
Отличный заказчик, четкое ТЗ и своевременная оплата - Рекомендую.
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kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$140
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть дизайн на WP
Как всегда с Максимом было приятно работать - всё четко, быстро и без нервов. Рекомендую к сотрудничеству этого человека. Спасибо, Максим, обращусь ещё не раз.
Пример идеального заказчика, без преувеличения. Работать одно удовольствие. Отлично сработали! Как всегда буду рад новой работе )
Ответный отзыв
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$120
10 баллов
10 лет назад
Верстка и установка на WP
Максим как всегда проявил себя как профессионал, оперативно вносил доработки. Замечания слушал и исправлял со скоростью звука... за все проекты, которые я поручал этому человеку ни разу не слышал жалоб, отговорок и нытья, чтобы "добавили денюжку" - человек сдержан, справедлив и честен. Очень рекомендую данного специалиста. Надеюсь на такое же приятное дальнейшее сотрудничество.
Как всегда с Николаем было приятно работать. Четкое ТЗ и своевременная оплата. Очень рекомендую этого работодателя.
Ответный отзыв
Uiwix
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$170
10 баллов
11 лет назад
Сделать интернет магазин на joomla 2.5+VM2
Работой Максима очень доволен,профессионал своего дела,быстрое исполнение,умеренные цены,буду и дальше сотрудничать.
Евгений, заказчик с которым просто комфортно работать. Понятное и подробное ТЗ, не отнимает времени на лишние вопросы. Своевременная оплата и адекватная проверка работы + уважение к исполнителю. Сотрудничеством доволен.
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Системы управления (CMS)
7 отзывов
$5/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга