kaskentbobel

Нажимаю на редактирование модуля в плагине "Power Builder", ничего не происходит - крутится колёсико загрузки и окно редактирования не появляется. Так же поправить надпись на сайте во всплывающей иконке.
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $100
ТЗ прикреплено.Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо придумать сценарий динамической картинки-логотипа (флэш) на сайт организации предоставляющей бухгалтерские и аудиторские услуги. При разработке сценария нужно иметь ввиду, что картинка будет разрабатываться как часть шапки сайта. Пример: http://www.profbuh.ru/. Возможно это будет что-либо ...3D-графика1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $200
Требуется сверстать и натянуть psd-макеты на WP. Подробное ТЗ и макеты в jpg - в прикрепленном архиве.Завершен11 лет назад
- $100
Разработать дизайн охранного предприятия. ТЗ в прикрепленном файле.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Требуются голосовые приветствия для АТС. На фоне минусовки Stevie Wonder – «I Just Called To Say I Love You» (звуковой файл в прикрепленном архиве). Ударения в названии компании проставлены в ТЗ в ...Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте! Необходимо сверстать и натянуть дизайн на cms Wordpress, подключить функционал согласно ТЗ. Макеты в .psd вышлю выбранному исполнителю. Макет в JPEG и ТЗ - в прикрепленных файлах. РАСЧЕТ ТОЛЬКО ПО БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКЕ.Завершен11 лет назад
- $100
Необходимо интересное заполнение группы ВК с картинками, текстом… юмором может быть. Так, чтобы было интересно. Тематика группы — женские тренинги. Сайт club-for-women.ruСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо разместить 1 сайт на хостинге. У второго такого же сайта исправить проблему кодировки в выпадающем списке. CMS - самопис, говорят кастрированный wordpress... точно не знаю.Завершен11 лет назад
- $50
Сверстать лендинг, чтобы при загрузке страницы была видна кнопка снизу "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" без скроллинговой прокрутки. При нажатии на кнопки "Хочу получить допуск СРО без переплат сейчас" и "получить СРО бесплатно" ...Завершен11 лет назад
- $100
Нужно сделать сайт на WP. Уникализированный паблик. 15 статей рерайта. ТЗ прикрепелно.Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Необходимо интересное заполнение группы ВК с картинками, текстом... юмором может быть. Так, чтобы было интересно. Тематика группы - женские тренинги. Сайт club-for-women.ruСоциальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Здравствуйте. Необходимо SMM-продвижение ВКонтакте и FaceBook. Тематика необычная - курсы обольщения для девушек, женский пикап, техники оральных ласк и прочих вариантов доставления удовольствия любимому мужчине... По SEO продвигаю, а так как по SMM ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $800
Нужно создать 8 небольших сайтов-сателлитов из уникализированных пабликов с рерайтом. Подробное ТЗ в прикрепленном файле.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо сделать в шапке сайта меняющиеся афоризмы (штук 5-6). Они должны меняться один раз в определенный промежуток времени, плавно. Должна быть возможность задавать промежуток времени и плавность смены афоризмов через админку.Веб-программирование8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте Необходимо создать всплывающую форму для регистрации на сайте (работает на CMS WordPress) в возможностью загрузить свой аватар, а также стандартной проверкой занят логин или нет, капчей, а так же реализовать внесение ...Завершен12 лет назад
- $500
Нужно сделать 13 сателлитов на WP. ТЗ в приложении. Работаю по безопасной сделке или постоплатно.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно сверстать и установить на Wordpress psd-макеты сайта. ТЗ и фото в прикрепленных файлах.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте! Нужно сверстать и установить на Wordpress psd-макеты сайта. ТЗ и фото в прикрепленных файлах.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Необходимо добавить капчу в форму на сайте, на самописке.Завершен12 лет назад