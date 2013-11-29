kaskentbobel

Николай kaskentbobel

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Слоган для компании пошива одежды
Спасибо за интересный конкурс!
Спасибо, Богдан! Отличный слоган...
Ответный отзыв
JahTribe
Юлия 
34 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Заполнение группы ВК
Прекрасный заказчик, четкое ТЗ и всегда своевременная оплата!
Юлия - прекрасный исполнитель, сама подбирает интересные темы, интересуется мнением заказчика, делает свою работу на отлично... продолжаем сотрудничать. Рекомендую этого исполнителя.
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slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Создание логотипа
Спасибо за высокую оценку работы в конкурсе.
Спасибо. Отлично сделали работу.
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Lepsenko
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и натянуть сайт на WP
WordPress
Спасибо за отличную и четкую работу от Николая. Четкая постановка задач и формулирование вопросов, проблем с оплатой не возникло. Рад сотрудничеству!
Алексей - отличный исполнитель + вежливый и коммуникабельный человек, что очень редкое сочетание в нашем жестоком мире. Категорически рекомендую Алексея для грамотного и оперативного выполнения задач в верстке и программировании. Спасибо.
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bizonio1989
36 лет
17 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Дизайн сайта охранного предприятия
С Николаем, очень приятно работать! Четкое задание, оплата в срок! Рекомендую!
Не в первый раз работаю с Денисом. Порядочный, доброжелательный человек. Качество работы - более чем...
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