Сверстать и натянуть сайт на WP

$200
HTML-версткаЗавершен12 заявок244 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сверстать и натянуть psd-макеты на WP. Подробное ТЗ и макеты в jpg - в прикрепленном архиве.

10 лет назад
kaskentbobel
Николай 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lepsenko
Алексей 
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$200
10 дней
Алексей - отличный исполнитель + вежливый и коммуникабельный человек, что очень редкое сочетание в нашем жестоком мире. Категорически рекомендую Алексея для грамотного и оперативного выполнения задач в верстке и программировании. Спасибо.
Спасибо за отличную и четкую работу от Николая. Четкая постановка задач и формулирование вопросов, проблем с оплатой не возникло. Рад сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Верстка первой страницы сайта проф.сообщества

    Предлагается для пробного сотрудничества дизайн и верстка первой страницы сайта на основе шаблона. В случае удачного сотрудничества - продолжение с версткой всего сайта гарантируется (примерно 7-10 страниц). Бюджет оцениваете сами на основе ТЗ, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить верстку на лендинге

    Есть посадочная страница, на ней - форма обратной связи. Вначале на форме были 2 аватарки менеджеров и кнопка отправить. Сейчас оставили одну аватарку менеджера и кнопка отправить съехала. Нужно поправить верстку кнопки отправить, чтоб она ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Поправить дизайн страницы

    Здравствуйте. Есть одностраничный сайт кемерово-1с.рф Необходимо поправить дизайн. Добавить элементы. Сделать полосу в верху сайта(шапку). Туда поместить текст. Поменять тексты. Добавить ссылки на страницу(3 штуки).

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработки на одностраничнике

    Требуется произвести некоторые доработки на одностраничнике - http://leveragemagica.ru/ (дополнить каталог, добавить раздел). Прошу указывать стоимость и срок работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка шаблона inSales

    $50

    Необходимо внести небольшие правки в публичный шаблон inSales. Изменения касаются карточки товара - поправить шрифт, убрать какое какие элементы и т.п.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Вёрстка Landing page на основе PSD макета

    $100

    Вёрстка страницы сайта компании по макету на основе PSD Описание функционала и задание внутри файла. Обязательно будут небольшие правки, которые необходимо будет внести Работаем через безопасную сделку Связь осуществляется через почту и ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доверстать сайт, исправить шрифты

    Доверстать сайт: http://квартира-на-пхукете.рф/ таким образом, чтобы все правильно отображалось во всех браузерах: IE, Opera, Safari (см. скрины), и др. + на всех современных мобильных устройствах: IOS, Android, IPAD, TAB и пр. а также в соц. сетях при ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка шапки сайта и главной страницы

    $100

    Требуется опытный верстальщик для верстки шапки сайта и главной страницы интернет-магазина. Дизайн тянущийся 1024-1280 пикселей. В некоторых местах надо использовать js. Верстка делается для существующего сайта и в последствии текущая страница будет заменена этой версткой. Многие элементы ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Откорректировать вёрстку для моб. версии

    $15

    На сайте http://larhotel.ru/ Откорректировать вёрстку календаря для мобильной версии сайта. В браузере гугл хром на последних версиях андроида в смартфонах не показывается календарь вообще (в других версиях и на ПК отображается корректно). Проблема с отображением в частности ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка и настройка сайта на wordpress

    $90

    Необходимо сверстать и настроить сайта на wordpress из макета CDR. По сути простой сайт с каталогом автомобилей, без каких-либо сложностей. Вся необходимая информация предоставлена в ТЗ. Выполнение работ так же точно по ТЗ.

    WordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад