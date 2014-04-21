Правка шаблона inSales

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок121 просмотр
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Необходимо внести небольшие правки в публичный шаблон inSales.

Изменения касаются карточки товара - поправить шрифт, убрать какое какие элементы и т.п.

10 лет назад
kopyha
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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