Правка шаблона inSales

Вёрстка страницы сайта компании по макету на основе PSD Описание функционала и задание внутри файла. Обязательно будут небольшие правки, которые необходимо будет внести Работаем через безопасную сделку Связь осуществляется через почту и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести небольшие правки в публичный шаблон inSales.
Изменения касаются карточки товара - поправить шрифт, убрать какое какие элементы и т.п.
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