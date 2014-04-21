Вёрстка Landing page на основе PSD макета

$100
HTML-версткаЗакрыт7 заявок211 просмотров
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Вёрстка страницы сайта компании по макету на основе PSD

Описание функционала и задание внутри файла.

Обязательно будут небольшие правки, которые необходимо будет внести

Работаем через безопасную сделку

Связь осуществляется через почту и skype (возможно звонки после 20-00)

срок выполнения 2 дня

10 лет назад
Elias-wind
Элиас 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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