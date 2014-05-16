Доверстать сайт, исправить шрифты

HTML-версткаЗавершен3 заявки153 просмотра
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Доверстать сайт:

http://квартира-на-пхукете.рф/

таким образом, чтобы все правильно отображалось во всех браузерах: IE, Opera, Safari (см. скрины), и др.

+ на всех современных мобильных устройствах: IOS, Android, IPAD, TAB и пр.

а также в соц. сетях при добавлении поста (см. вкрин)

Пишите стоимость, сроки. Работаю только с легальным исполнителем.

10 лет назад
andrew133
Андрей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wild_klas
Роман 
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Роман подошел с умом, исправил все безумие, что было от первоначального верстальщика. В силу объективных причин не уложился в срок. О чем педупредил заранее, и все сделал как требовалось. Ответственный исполнитель!
Четкое ТЗ, достойная оплата. Все прошло хорошо, рекомендую.
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