Доверстать сайт, исправить шрифты

Требуется опытный верстальщик для верстки шапки сайта и главной страницы интернет-магазина. Дизайн тянущийся 1024-1280 пикселей. В некоторых местах надо использовать js. Верстка делается для существующего сайта и в последствии текущая страница будет заменена этой версткой. Многие элементы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доверстать сайт:
http://квартира-на-пхукете.рф/
таким образом, чтобы все правильно отображалось во всех браузерах: IE, Opera, Safari (см. скрины), и др.
+ на всех современных мобильных устройствах: IOS, Android, IPAD, TAB и пр.
а также в соц. сетях при добавлении поста (см. вкрин)
Пишите стоимость, сроки. Работаю только с легальным исполнителем.
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