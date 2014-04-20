Верстка лендинга. Срочно.

Одностраничник , 2 формы захвата, 1 прокрутка – отзывы. Сверху нужно сделать закрепленное меню, чтобы не прокручивалось вместе со всем. На этом одностроничнике есть js. Если интересно и есть в этом опыт пишите Макет https://www.dropbox.com/s/9p9irwz4euwbwv3/ArtSky.jpg https://www.dropbox.com/s/we11m15igu2fmle/artsky_form.jpg Цена и Сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать к утру или максимум к обеду. (по мск)
Ваши цены за 1 страничник сюда.
исходник в EPS
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