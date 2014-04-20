Создание дизайна под ключ

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется сверстать (натянуть) простой макет на «CMS 1С-Битрикс». Сам макет прикреплен к этому проекту, на данный момент только главная страница (другие есть на фото). В последствии потребуется верстка других страниц. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Меня интересует создание продуманного дизайна для женского сайта на тему беременность. верстка его и натяжка на редакцию битрикс-эксперт.
Сайт будет представлять из себя информационный портал для мам с элементами соцсети.
Дизайн желательно адаптивный.
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