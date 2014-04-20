Создание дизайна под ключ

Добрый день.

Меня интересует создание продуманного дизайна для женского сайта на тему беременность. верстка его и натяжка на редакцию битрикс-эксперт.

Сайт будет представлять из себя информационный портал для мам с элементами соцсети.

Дизайн желательно адаптивный.