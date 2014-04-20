Нужна помощь по cms wordpress

HTML-версткаЗавершен9 заявок169 просмотров
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В Админки не отображается главная страница. Она есть, но текстовый блок не отображаетсСистема wordpresik.ru/

WordPress
10 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
Kopakov
Фёдор 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Все сделано на уровне. Четкое понимание задачи. Рекомендую.
Отличный работодатель. Четкое задание, постоянная связь, моментальная оплата. Приятно работать :)
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