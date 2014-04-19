Простой шаблон под OpenCart

$50
HTML-версткаЗакрыт2 заявки211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно "натянуть" дизайн на шаблон OpenCart.

OpenCart стандартный (OcStore), без дополнительных модулей.

Настраивать не нужно, адаптация не нужна.

Есть файл PSD, шрифт.

Задача простая, сроки "сжатые". Несоблюдение сроков - плохой отзыв.

OpenCart
10 лет назад
Gigant
Андрей 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    $42

    Нужна верстка для лендинга на основе разработанного дизайна. ТЗ уже готово. CMS с возможностью в дальнейшем ЛЕГКО ЛИЧНО редактировать контент сайта. Бюджет 1000-1500 руб. Если работа будет качественной, то и в дальнейшем будем работать с ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна красивая HTML-рассылка

    В связи со сферой деятельности на мейл клиентам периодически приходится отправлять коммерческие предложения. Цель дизайна не сделать красивее, а в первую очередь повысить конверсию такого письма. Заявки желательно оставлять тем, кому приходилось делать лендинги. После дизайна ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка сайта-визитки на Wordpress

    $100

    Нужна верстка сайта на Wordpress. Образец макета главной страницы прикреплен. Внутренние страницы - практически то же самое: то есть слайдер, а под ним сразу начинается статья. Эффекты слайдера как тут: http://www.novita-training.ru/ То есть отдельно анимирован текст, отдельно картинка. Сразу же ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать мобильную версию 2х сайтов

    $500

    Имеются сайты, видим что большая доля людей заходит с моб устройств, пришли к выводу что нужно делать так что бы и мобильному пользователю сайт был удобен Сайты www.beatsmarket.ru , www.beats-sale.ru

    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настройка таймера на сайте

    $20

    Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641 Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходима доработка сайта, на основании аудита

    Добавление название хостела текстом; Добавление новых пунктов в меню "О Хостеле" и "Безопасность" ; Перемещение кнопок соцсетей в шапку сайта; Выравнивание текста на сайте по левому краю; Добавление корректных всплывающих подсказок к иконкам ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать лендинг

    $70

    Сверстать лендинг пейдж из PSD файла, скрин прилагаю. Функционал сайта: форма заявки, всплывающее окно , возможность увеличения некоторых картинок и загружающиеся пдф. Собрать и разместить лендинг чтоб был в сети С ...

    HTML-верстка26 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать страницу из скриншотов

    Есть сайт, требуется создать из скриншов. Работа простая, не сложная. Ищу человека кто справится с такой работой. Код у каждой страницы должен получаться уникальный. Требуется новички. Пишите сколько стоит 1час вашей работы. Работу можно делать в свободное время.

    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад