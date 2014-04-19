Простой шаблон под OpenCart

Необходимо внести несколько изменений в уже готовый сайт, чтобы довести его до совершенства. Сайт без CMS, только контактная форма.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно "натянуть" дизайн на шаблон OpenCart.
OpenCart стандартный (OcStore), без дополнительных модулей.
Настраивать не нужно, адаптация не нужна.
Есть файл PSD, шрифт.
Задача простая, сроки "сжатые". Несоблюдение сроков - плохой отзыв.
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