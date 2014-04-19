Сверстать мобильную версию 2х сайтов

$500
HTML-версткаЗакрыт13 заявок196 просмотров
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Имеются сайты, видим что большая доля людей заходит с моб устройств, пришли к выводу что нужно делать так что бы и мобильному пользователю сайт был удобен

Сайты www.beatsmarket.ru , www.beats-sale.ru

10 лет назад
n_h_n
Наиль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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