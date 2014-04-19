Сверстать мобильную версию 2х сайтов

Добрый день, есть таймер - http://codecanyon.net/item/luxcountdown/2151641 Нужно настроить Index.html так, чтобы отображался только один таймер с обратным отчетом в 8 часов 34 минуты, 45 секунд и при обновлении страницы таймер должен обнуляться, т.е. отчет должен ...