Необходима доработка сайта, на основании аудита

HTML-версткаЗакрыт4 заявки149 просмотров
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Добавление название хостела текстом;

Добавление новых пунктов в меню "О Хостеле" и "Безопасность" ;

Перемещение кнопок соцсетей в шапку сайта;

Выравнивание текста на сайте по левому краю;

Добавление корректных всплывающих подсказок к иконкам услуг;

Добавление новых услуг;

Добавление поясняющих заголовков к каждой фотографии;

Сделать twitter-ленту активной на сайте;

Размещение в контактах схемы с основными маршрутами к хостелу;

Изменение ссылки на сторонний сайт. Сделать открытие в новом окне;

Составление и добавление файла sitemap.xml;

Разработка и установка favicon;

Заполнение атрибута ALT у всех изображений на сайте;

10 лет назад
wingshostels
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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