Необходима доработка сайта, на основании аудита

Есть сайт, требуется создать из скриншов. Работа простая, не сложная. Ищу человека кто справится с такой работой. Код у каждой страницы должен получаться уникальный. Требуется новички. Пишите сколько стоит 1час вашей работы. Работу можно делать в свободное время.