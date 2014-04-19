Необходима доработка сайта, на основании аудита

Сайт на Wordpress 1. Убрать лишние H1 и оставить только название статьи, 2. В статьях нужно сделать название статьи в теге H1, 3. Скрыть внешние ссылки нофолов и ноиндекс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавление название хостела текстом;
Добавление новых пунктов в меню "О Хостеле" и "Безопасность" ;
Перемещение кнопок соцсетей в шапку сайта;
Выравнивание текста на сайте по левому краю;
Добавление корректных всплывающих подсказок к иконкам услуг;
Добавление новых услуг;
Добавление поясняющих заголовков к каждой фотографии;
Сделать twitter-ленту активной на сайте;
Размещение в контактах схемы с основными маршрутами к хостелу;
Изменение ссылки на сторонний сайт. Сделать открытие в новом окне;
Составление и добавление файла sitemap.xml;
Разработка и установка favicon;
Заполнение атрибута ALT у всех изображений на сайте;
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