Есть сайт, требуется создать из скриншов. Работа простая, не сложная. Ищу человека кто справится с такой работой. Код у каждой страницы должен получаться уникальный. Требуется новички. Пишите сколько стоит 1час вашей работы. Работу можно делать в свободное время.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать лендинг пейдж из PSD файла, скрин прилагаю.
Функционал сайта: форма заявки, всплывающее окно , возможность увеличения некоторых картинок и загружающиеся пдф.
Собрать и разместить лендинг чтоб был в сети
С уважением Вячеслав
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